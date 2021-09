Bắt được con cá siêu to khổng lồ nhưng lại thả đi chứ không ăn, cô gái khiến dân mạng thi nhau tiếc rẻ

Mới đây, đoạn clip một cô gái bắt được con cá siêu to khổng lồ đã khiến cho các cư dân mạng vô cùng trầm trồ, thích thú. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô gái này lại tiết lộ rằng cô sẽ thả con cá này đi. Điều đó khiến cho cư dân mạng vô cùng tiếc nuối và thắc mắc lý do mà cô gái làm như vậy.

Your browser does not support the video tag.

Có thể thấy trong clip, cô gái chia sẻ rằng mình bắt được 2 con cá, 1 con cá hải tượng với kích thước rất lớn và một con cá tai tượng. Trong đó, hầu hết các cư dân mạng đến con cá hải tượng bởi kích thước khổng lồ của nó.

Cá hải tượng hay cá hải tượng long là một trong những loài cá lớn nhất hành tinh, vốn là một dòng cá khá nổi tiếng đến từ lưu vực sông Amazon của Nam Mỹ. Ở Việt Nam, cá hải tượng cũng được nuôi để làm cảnh hoặc làm thực phẩm.

Nếu thường xuyên theo dõi các clip của cô gái trên, có thể thấy rằng cô thường quay các hình ảnh bắt con cái hải tượng này rồi lại... thả xuống. Điều này cũng khiến cho người xem cảm thấy khó hiểu, có lẽ đó là một cách để tạo nên các clip thu hút.

Kết quả của clip trên, cô gái đã quyết định thả con cá hải tượng đi và giữ lại cá tai tượng để ăn. Dù khá nhiều cư dân mạng tiếc rẻ nhưng sự thật thì chỉ thả xuống trong khu vực có thể kiểm soát được chứ không phải thả đi mất.

Nguồn: TikTok @bonglaichanel

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị