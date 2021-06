Bất động sản du lịch Nghệ An “hưởng lợi” từ hạ tầng

Đột phá từ các dự án hạ tầng trọng điểm

Trong các yếu tố thúc đẩy kinh tế vùng và du lịch phát triển, hạ tầng giao thông đóng vai trò trọng yếu. Chỉ trong thời gian ngắn, Nghệ An đã động thổ, khởi công loạt công trình huyết mạch. Sau khi khánh thành cầu Cửa Hội, dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đã chính thức khởi công. Tuyến đường 49,3 km này có tổng vốn đầu tư hơn 11.157 tỷ đồng. Giai đoạn I, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, giai đoạn hoàn chỉnh sẽ là 6 làn xe, nền đường 32,25m. Vận tốc thiết kế 100-120 km/h, dự kiến hoàn thành cuối 2024. Sau khi khi hoàn thành toàn tuyến cao tốc Ninh Bình – Bãi Vọt sẽ giúp rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến Nghệ An xuống còn 3 tiếng thay vì mất 5 – 6 tiếng như hiện nay.

Nghệ An đang tạo ra bước đột phá về hạ tầng giao thông

Một tuyến đường khác cũng có ý nghĩa chiến lược với phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và kích cầu du lịch là dự án đường ven biển đi qua thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc đã được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư. Tuyến đường này dài 69km, tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Chiều rộng nền đường 12 m. Khi đi vào sử dụng, dự án sẽ kết nối với tuyến đường ven biển khu vực Bắc Trung Bộ, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương ven biển, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trên thực tế, đã có rất nhiều tuyến đường ven biển đã trở thành lực đẩy kinh tế của vùng. Tiêu biểu là tuyến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn dài 60km được mệnh danh tuyến đường ven biển đẹp nhất miền Bắc. Đèo Hải Vân thậm chí được tờ Guardian bình chọn là cung đường ven biển đẹp nhất trên thế giới. Tuyến đường ven biển Cam Ranh – Vĩnh Hy hay cung đường Cà Ná – Phan Rang đều trở thành “nam châm” thu hút du khách khắp cả nước. Tuyến đường ven biển dài 69km tại Nghệ An được kỳ vọng sẽ trở thành cái tên mới trên bản đồ những cung đường đẹp nhất Việt Nam.

Tuyến đường ven biển sẽ mang lại sức hấp dẫn mới cho du khách tới Nghệ An

Cùng với đường bộ, tỉnh Nghệ An đã đề xuất mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh. Theo quy hoạch đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, đây là Cảng hàng không quốc tế cấp 4E. Công suất thiết kế đến năm 2030 là 8 triệu hành khách/năm. Với công suất thiết kế hiện nay (2 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.000 hành khách giờ cao điểm) đến 2030 công suất sẽ tăng gấp 4 lần. Về các tuyến bay, hiện đã có tuyến quốc tế Vinh – Bangkok. Cảng Hàng không quốc tế Vinh đã có kế hoạch mở thêm các tuyến Vinh – Singapore, Vinh – Đài Loan, Vinh – Hàn Quốc, Vinh – Trung Quốc...

Mới đây, tại dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 mới được Cục Đường sắt Việt Nam trình Bộ Giao thông Vận tải, 2 đoạn Hà Nội – Vinh và Nha Trang - TP.HCM thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được đề xuất xây dựng trước. Tổng nhu cầu vốn của dự án cho giai đoạn này là 112.325 tỷ đồng.

Thị trường bất động du lịch nghỉ dưỡng sẽ sớm “nổi sóng”

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, được thúc đẩy bởi hạ tầng, thị trường bất động sản du lịch Nghệ An đang bước vào chu kỳ mới. Sự phát triển của phân khúc này có thêm điểm tựa khi Nghệ An đặt mục tiêu đưa ngành công nghiệp không khói trở thành mũi nhọn kinh tế trước năm 2030, theo Nghị quyết số 3716/QĐ-UBND. Hàng loạt kế hoạch hành động đã được thiết lập để biến mục tiêu này thành hiện thực.

Bên cạnh định hướng phát triển du lịch của địa phương, bất động sản du lịch Nghệ An giàu tiềm năng hơn khi vùng đất này hưởng trọn “lợi thế của người đến sau”. Trong khi thị trường du lịch nghỉ dưỡng phát triển sôi động (có địa phương đã tiệm cận mức bão hòa), thì Nghệ An dồi dào dư địa đất sạch và không gian cho các loại hình mới. Các chuyên gia nhận định, đây là điều kiện tuyệt vời để quy hoạch và phát triển dự án du lịch đồng bộ, tương xứng tiềm năng của vùng.

Trên thực tế, nhiều tên tuổi lớn như Vin Group, FLC, Tân Á Đại Thành… đã đến khảo sát và triển khai dự án, từng bước tạo nên diện mạo mới cho ngành công nghiệp không khói của địa phương. Một trong những dự án đang nhận được sự quan tâm chú ý là Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao tại Bãi Lữ do Tập đoàn Tân Á Đại Thành đầu tư. Dự án của “đại gia ngành nước” tọa lạc ở trung tâm Bãi Lữ - một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung, sẽ nằm gần kề các trục đường huyết mạch trên địa bàn như cung đường ven biển dài 69km khi hoàn thiện.

Ông Andrew Richard Frost - GĐ Darkhourse Architecture thuyết trình phương án quy hoạch dự án Bãi Lữ

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4 ngàn tỷ đồng, được đồng hành bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới như Darkhourse, Artelia, HBA, Accor Hotel… Nhờ vẻ đẹp kiến trúc cùng bức tranh trải nghiệm đa dạng cho du khách, khi đi vào hoạt động dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của du lịch Nghệ An và là điểm đến mới của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trước hàng loạt động thái và sức hút từ thị trường giàu tiềm năng du lịch, cùng sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn, thị trường bất động sản du lịch Nghệ An được đánh giá sẽ tăng trưởng bền vững, thực sự hấp dẫn nhà đầu tư./.

