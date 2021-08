Bắt đối tượng quay clip, cưỡng đoạt 550 triệu đồng của một lãnh đạo công ty

Ngày 3/8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1968, trú tại xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô) có hành vi cưỡng đoạt 550 triệu đồng của một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nam Nung (huyện Krông Nô, Đắk Nông).

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn cùng tang vật của vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều tối ngày 2/8, Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo của một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nam Nung (gọi là Công ty Nam Nung) bị 1 đối tượng cưỡng đoạt tài sản.

Sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng Công an huyện Krông Nô tiến hành bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn đang có hành vi nhận 550 triệu đồng của một lãnh đạo Công ty Nam Nung để không quay phim, ghi hình, đăng tải cũng như gỡ bỏ các clip liên quan đến doanh nghiệp đã đăng tải trên mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng tình hình liên quan đến tranh chấp đất liên quan đến Công ty Nam Nung, đối tượng Sơn đã tham gia, kích động, cổ vũ người dân đòi đất từ công ty và dùng điện thoại quay clip đưa lên mạng xã hội.

Ngày 26/7, Sơn vào khu vực đất cao su của công ty tiếp tục quay clip rồi tiến hành cắt ghép, chỉnh sửa nội dung, đăng lên tài khoản Youtube. Ngày 27/7, khi người dân tụ tập trước công ty, Sơn đã tham gia kích động người dân phản đối, đòi đất và xúi giục người dân vào dựng chòi, lán để chiếm đất.

Sau đó, Sơn tiếp tục quay clip rồi cắt ghép, chỉnh sửa rồi đăng lên Youtube, mạng xã hội không đúng với bản chất của vụ việc. Ngày 31/7, sau khi xem các clip trên, lãnh đạo công ty đã điện thoại và gặp trực tiếp Sơn yêu cầu gỡ clip vì không đúng sự thật. Tại đây, Sơn yêu cầu phải “mua” lại các clip trên với số tiền 1,8 tỷ đồng, nếu không sẽ đăng tải nhiều clip lên mạng.

Do sợ bị ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và cá nhân mình nên lãnh đạo này đã thỏa thuận “mua” lại các clip trên với số tiền 1,5 tỷ đồng, cùng với cam kết Sơn sẽ dừng quay phim, phát tán và gỡ bỏ các clip trên mạng xã hội.

Đến chiều tối ngày 2/8, lãnh đạo công ty mang 550 triệu đồng đến nhà giao cho Sơn thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông