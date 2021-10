Bắt đối tượng hiếp dâm người phụ nữ: Dụ 2 cháu nhỏ cùng nhà ra ngoài bằng 10.000

Theo báo Công An Nhân Dân, danh tính "yêu râu xanh" được xác định là Nguyễn Bảo Nguyên (SN 1997, trú tại thị xã Hương Trà).

Nguyễn Bảo Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: Công An Nhân Dân

Thông tin ban đầu, vào ngày 5/10, đối tượng Nguyên đột nhập vào một nhà dân tại tổ dân phố Bàu Đưng (phường Hương Văn, thị xã Hương Trà).

Tại đây, phát hiện người phụ nữ có biểu hiện tâm thần đang ở nhà cùng 2 cháu nhỏ nên đối tượng Nguyên nảy sinh ý định hiếp dâm người phụ nữ này.

Để thực hiện hành vi, Nguyên cho 2 cháu nhỏ 10.000 đồng để dụ dỗ ra ngoài mua kẹo. Tiếp đó, đối tượng bắt nạn nhân cởi quần áo mặc trên người với mục đích quan hệ tình dục.

Khi bị nạn nhân chống cự, la hét và nghe thấy tiếng hàng xóm tri hô, đối tượng Nguyên định bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị người dân bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, đối tượng Nguyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, Người Lao Động đưa tin, ngày 21/9, Công an TP.Hà Nội cho biết Công an huyện Mê Linh (TP.Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Thành H. (SN 2005, trú tại xã Liên Mạc, huyện Mê Linh) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 14/9, Công an Thị trấn Chi Đông (huyện Mê Linh) nhận được đơn trình báo của chị T.T.T. (SN 2004, trú tại huyện Mê Linh) tố cáo chị đã bị H. hiếp dâm.

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 12/9, chị T. đang ở phòng trọ tại tổ 2, thị trấn Chi Đông thì bị Nguyễn Thành Hưng kéo sang phòng trọ bên cạnh, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị. T. và H. cùng làm nhân viên thời vụ tại một công ty nên có quen biết nhưng không có quan hệ tình cảm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập hồ sơ tài liệu và ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thành Hưng.

