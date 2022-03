Bắt đối tượng cướp giật điện thoại của học sinh

Thời gian qua, quần chúng Nhân dân cung cấp thông tin cho Công an huyện Quế Phong về việc xảy ra một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các xã. Nạn nhân mà đối tượng nhắm đến là người dân đi đường, chủ yếu là học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở. Khi người đi đường mất cảnh giác, sử dụng điện thoại thì đối tượng thực hiện hành vi cướp giật rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Trước tình hình trên, Công an huyện Quế Phong đã xác lập chuyên án đấu tranh, nhanh chóng truy bắt đối tượng, không để tình hình phức tạp, gây hoang mang dư luận. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 10/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Tri Lễ tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Sầm Văn Thìu (sinh năm 1997, trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Sầm Văn Thìu và chiếc mô tô dùng để gây án

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định, từ tháng 01/2022 đến nay, Sầm Văn Thìu đã thực hiện 03 vụ cướp giật tài sản tại các xã: Tri Lễ, Mường Nọc, Đồng Văn. Tài sản cướp được là 03 chiếc điện thoại của các em học sinh đang tham gia giao thông. Sau khi cướp giật, Sầm Văn Thìu bán điện thoại để lấy tiền mua ma túy về sử dụng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tang vật ban chuyên án thu hồi sau khi bắt Sầm Văn Thìu

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn