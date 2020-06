Bật cười khoảnh khắc Tăng Thanh Hà 'troll' ông xã Louis Nguyễn

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn bắt đầu dính tin đồn từ năm 2009. Đến năm 2012, Louis Nguyễn cầu hôn Tăng Thanh Hà và không lâu sau đó người đẹp "Bỗng Dưng Muốn Khóc" chính thức lên xe hoa. Tháng 9/2019, Tăng Thanh Hà cũng kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng một bức hình không thể tình cảm hơn với ông xã.

Kết hôn và gắn bó với nhau hơn 10 năm, Hà Tăng và ông xã Louis Nguyễn luôn hỗ trợ nhau trong đời sống và công việc. Cặp đôi luôn dành sự yêu thương và quan tâm cho đối phương một cách tinh tế khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có ai ngờ, cũng có lúc, nàng ngọc nữ màn ảnh khá nghịch khi trêu ông xã của mình một cách hài hước.

Cụ thể trên instagram, Hà Tăng chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng chồng tại một quán ăn nhật. Khi đang quay không gian quán ăn, nữ diễn viên bất ngờ zoom cận về phía mặt chồng mình. Tất nhiên, do chưa kịp chuẩn bị tinh thần lên hình và bị vợ quay hình quá đột ngột, Louis Nguyễn chỉ kịp nở nụ cười gượng, còn gương mặt lại cực hài y hệt nhân vật phim hoạt hình.

Khoảnh khắc Hà Tăng dìm hàng chồng cực hài

Mặc dù đã có với nhau 2 con nhưng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn thường xuyên "trốn con" để đi hẹn hò cùng nhau như hồi chưa kết hôn. Vài ngày trước, Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ hình ảnh trong buổi hẹn hò ngày cuối tuần cùng ông xã Louis Nguyễn.

Đi kèm với hình ảnh tình tứ của hai vợ chồng quyền lực nhất nhì Vbiz là dòng trạng thái đánh dấu chủ quyền: "Out with my hubby" (tạm dịch: Ra ngoài với chồng của tôi).

Hình ảnh vợ chồng Tăng Thănh Hà hẹn hò trong một ngày cuối tuần

