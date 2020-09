Bắt 8X cho vay ‘bốc bát họ’ lãi 146%

Đối tượng Cường.

Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Cường (SN 1986,trú tại Đông La, Hoài Đức) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, công an phát hiện đối tượng Cường có hoạt động kinh doanh tài chính liên quan đến tín dụng đen nên đã điều tra, làm rõ.

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường tại khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông và Đông La, Hoài Đức phát hiện, thu giữ 7 sổ ghi chép việc vay tiền cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.

Tại cơ quan Công an, Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Từ năm 2019, đối tượng đã cho hơn 200 khách hàng vay số tiền 8 tỷ đồng với lãi suất từ 110% đến 146% dưới hình thức “bốc bát họ”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Tác giả: THANH HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền phong