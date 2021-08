Bắt 4 bị can vụ tấn công cảnh sát bảo vệ xe vận chuyển quạt điện gió

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Y Sa (29 tuổi, trú tại thôn Ván Ri, xã Húc), Hồ Văn Chíu (21 tuổi, trú tại thôn Ván Ri, xã Húc), Hồ Văn Thiên (26 tuổi, trú tại thôn Ván Ri, xã Húc) và Hồ Văn Nô La (39 tuổi, trú tại thôn Tà Núc, xã Húc).

Bốn bị can Sa, Chíu, Thiên, La bị bắt, tạm giam vào chiều 25/8.

Bốn đối tượng nói trên bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi gây rối trật tự nơi công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ Luật hình sự. Vào sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng.

Như Tiền Phong đã thông tin, tối 23/8, trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự việc vận chuyển thiết bị của dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải Quảng Trị (tại xã Húc, huyện Hướng Hóa), lực lượng Công an đã bị một số đối tượng ném đá, khiến 3 cán bộ Công an xã Húc và 2 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị bị thương.

Tác giả: Hữu Thành

Nguồn tin: Báo Tiền Phong