Bắt 2 thanh niên “GenZ” giả danh công an, còng tay cướp tài sản người dân

Ngày 2/6, Công an quận 12, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Ngà và Triệu Hoàng Vỹ (SN 2005) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Lấy còng số 8, còng tay

Tối 28/5, anh C. (SN 2005) đang chạy xe máy biển số 68C1 - 698.67 trên đường thuộc địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, lúc dừng xe để mua thuốc lá thì bất ngờ bị 2 thanh niên chặn lại.

Cảnh sát thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp tài sản.

Tại đây, 1 đối tượng rút thẻ màu đỏ, xưng là “phòng chống tội phạm đang đi tuần”, yêu cầu kiểm tra hành chính với anh C., 2 đối tượng sau đó, yêu cầu anh C. lên xe về công an phường để giải quyết.

Một trong 2 đối tượng lấy còng số 8 yêu cầu anh C. đưa tay ra phía sau để còng lại và chở đi, rồi giữ điện thoại di động của nạn nhân, 1 đối tượng chạy theo phía sau.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Khi đến trước số 66 đường TL17, phường Thạnh Lộc, cả 2 yêu yêu cầu anh C. xuống xe vào quán trà sữa gần đó đợi khoảng 15 phút sẽ có người đến giải quyết rồi lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Chờ đợi không thấy ai đến giải quyết, anh C. đến Công an phường Thạnh Lộc thì mới biết bị cướp.

Lộ diện 2 kẻ cướp “tuổi teen”

Nhận tin báo, Công an quận 12 nhanh chóng xác minh, truy xét các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, cùng các quận, huyện lân cận.

Đến 23h30 ngày 29/5, các trinh sát phối hợp với Công an phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức kiểm tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Ngà đang đi chiếc xe máy của anh C.

Còng số 8 cùng thẻ màu đỏ là tang vật vụ án được cảnh sát thu giữ.

Ngà thừa nhận đã cùng Triệu Hoàng Vỹ gây ra vụ cướp trên. Khi đang lái xe máy vừa cướp được đem đi bán thì bị cảnh sát bắt giữ.

Từ lời khai của Ngà, các trinh sát đã bắt giữ Vỹ.

Cả hai khai nhận, sau khi cướp được tài sản của anh C., cả 2 đem điện thoại di động của nạn nhân bán được 950 nghìn đồng, cả hai đem đi tiêu xài cá nhân.

Qua vụ việc trên, Công an quận 12 cảnh báo người dân cần quan tâm gần gũi, quản lý con em trong lứa tuổi thanh thiếu niên tránh bị bạn bè rủ rê vi phạm pháp luật.

Đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng tránh không để đối tượng lợi dụng hoạt động; kịp thời thông báo lực lượng công an nếu phát hiện nghi vấn.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông