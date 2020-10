Bão số 9: Gió giảm khi vào vùng biển từ Quảng Nam đến Bình Định

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Văn Dũng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 28/10, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, bão số 9 đã giảm đi 1 cấp, xuống cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-210 mm.

Hồi 7 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15. Bán kính khoảng 250km tính từ tâm bão có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên; bán kính khoảng 100km tính từ tâm bão có gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên.

Từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 28/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Từ 19 giờ ngày 28/10 đến 7 giờ ngày 29/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông từ 7 giờ ngày 28 đến 7 giờ ngày 29/10 (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) gồm: Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc (ngoài khơi vùng biển từ Khánh Hoà đến Quảng Bình); phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 7-9 m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8 m.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5 m.

Khu vực ven biển từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5 m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi.

Ngày 28/10, các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Quảng Ngãi, phía Bắc tỉnh Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt; phía Bắc Tây Nguyên mưa 150-250 mm/đợt.

Từ ngày 28 đến 31/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt; riêng phía Nam tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700 mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9 là cấp 4.

Sáng 28/10, tại Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 (thành phố Đà Nẵng), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng bằng mọi cách kêu gọi, khẩn trương di chuyển các tàu ra khỏi vùng nguy hiểm. Các đơn vị cần kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè, tình hình sơ tán dân, không để bất kỳ người dân nào ở lại khu vực nước ngập sâu, gió mạnh và nhà yếu, đồng thời cưỡng chế không để người dân nào quay trở lại. Cùng với đó, các lực lượng chức năng kiểm tra lại việc gia cố cửa, vật dụng dễ bị ảnh hưởng do bão nhằm tránh gây tai nạn cho người dân trong nhà tránh trú bão.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục chủ động di dời dân. Các địa phương cần triển khai rà soát an toàn hồ đập, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực người dân sơ tán, tập trung, trong thời gian bão đổ bộ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4, Quân khu 5, lực lượng dự phòng Quân khu 7 và Quân khu 3, tất cả các lực lượng vũ trang trên địa bàn có trách nhiệm cùng các bộ, ngành liên quan chuẩn bị sẵn sàng các vật tư, trang thiết bị để chủ động, thực hiện ứng phó, tìm kiếm cứu nạn kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần bàn kỹ phương án để tìm kiếm 26 thuyền viên đang gặp nạn trên biển.

Theo các chuyên gia, để ứng phó với bão số 9, người dân nên kiểm tra hệ thống thoát nước của căn nhà để thông tắc nếu cần; dự trữ đủ thực phẩm và nước uống cho vài ngày, lý tưởng nhất là các thực phẩm đóng hộp để phòng khi không thể nấu nướng; kê mọi thứ trong nhà lên cao, nhất là các vật dụng có điện để nước không ngấm vào trong nếu nước lụt tràn vào nhà; neo đậu tàu thuyền vào chỗ an toàn; sơ tán ngay khỏi vùng trũng, đất dốc hoặc nguy hiểm; luôn luôn dự trữ đèn pin, nến, pin và hộp cứu thương; cập nhật tin tức về đường đi của cơn bão, thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của bão./.

