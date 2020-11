Bão qua, nhiều nơi xả lũ, làng mạc ngập lênh láng

Nước từ hồ Hoa Sơn làm ngập cả một khu dân cư, đường dân sinh - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến trưa nay 10-11, mực nước các hồ chứa trên địa bàn đạt 60-70%. Riêng một số hồ có dung tích xấp xỉ thiết kế, như hồ Hoa Sơn 96%, Suối Trầu 99%...

Hiện hồ Hoa Sơn đang xả lũ với hơn 280m3/giây, Suối Dầu gần 21m3/giây.

Theo ông Lê Hồng Phương - phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), hồ Hoa Sơn xả lũ đã gây ngập cho các xã Vạn Phú, Vạn Bình. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng di dời dân ra khỏi khu vực ngập.

Tại thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, ghi nhận của phóng viên lúc 14h30 ngày 10-11 cho thấy bốn bề là nước.

Do lượng mưa lớn và hồ Hoa Sơn xả lũ, nhiều nơi ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa bị ngập - Video: TRUNG TÂN - ĐỨC ANH

Bí thư Đảng ủy xã Vạn Bình, Nguyễn Minh Quân, cho biết nước ngập bắt đầu từ khoảng 10h sáng, toàn xã có 141 hộ bị ngập, đến nay các lực lượng đã dùng canô đưa 50 người thuộc 20 hộ bị cô lập đến nơi an toàn.



Hiện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp ra hiện trường các xã Vạn Bình, Vạn Phú để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ người dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của bão số 12, toàn bộ thị xã Ninh Hòa và một số xã ở huyện Vạn Ninh bị mất điện. Mưa lũ cũng khiến đường sắt đoạn qua xã Đại Lãnh huyện Vạn Ninh bị ngập khiến tàu SE2 bị ách tại ga Đại Lãnh.

Bão cũng làm 16 nhà dân tốc mái, 2 trụ sở cơ quan ở huyện Ninh Hòa bị hư hỏng, giao thông quốc lộ 27C bị ách tắc do sạt lở, 1 tàu cá ở phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang) bị chìm, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, Vạn Ninh chìm trong biển nước (ảnh chụp lúc 14h30 ngày 10-11) - Ảnh: TRUNG TÂN

Thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, Vạn Ninh chìm trong biển nước - Ảnh: TRUNG TÂN

Trường tiểu học Ninh An ở thị xã Ninh Hòa bị ngập - Ảnh: TRUNG TÂN

Mưa lớn, nước sông Dinh tại thị xã Ninh Hòa dâng cao, nhiều nơi ngập cục bộ - Ảnh: TRUNG TÂN

