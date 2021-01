Báo Mỹ: Người Việt ngày càng quan tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao

Mới đây, hàng loạt hãng truyền thông uy tín của Mỹ đưa tin về sự kiện thương hiệu The Vitamin Shoppe xuất hiện tại Việt Nam.

Nhận định của truyền thông Mỹ

WWD (Women’s Wear Daily), tờ tạp chí được gọi là cuốn kinh thánh của thời trang, nhận định thương hiệu The Vitamin Shoppe đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường sang châu Á thông qua việc hợp tác với Tập đoàn Kim Liên, với kế hoạch mở chuỗi siêu thị thực phẩm bảo vệ sức khỏe chuyên biệt tại Việt Nam. Siêu thị The Vitamin Shoppe Việt Nam (TVSVN) có địa điểm đầu tiên nằm ở “đất vàng” 58B Bà Triệu, Hà Nội. Ngay sau đó, cửa hàng thứ hai đã được mở tại phố Phương Mai, Hà Nội – nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn và loạt công ty dược phẩm, cửa hàng bán lẻ trang thiết bị uy tín ở thủ đô.

Bài báo bình luận về sự kiện ra mắt cửa hàng The Vitamin Shoppe tại Việt Nam trên tạp chí WWD. (Ảnh chụp màn hình)

Sharon Leite, Giám đốc điều hành của The Vitamin Shoppe, cho biết hãng rất vui mừng trước sự hợp tác này. "Chúng tôi vui mừng mang đến chuyên môn và công nghệ hàng đầu ngành công nghiệp đến thị trường Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường này với các sản phẩm của mình, bên cạnh nhu cầu ngày càng tăng của người dân địa phương với các thương hiệu và phương pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao”, bà Sharon Leite nhận định.

“Đối tác Tập đoàn Kim Liên của chúng tôi có sự am hiểu đặc biệt về thị trường Việt Nam. Họ có kiến ​​thức và kinh nghiệm để biến The Vitamin Shoppe trở thành điểm đến đáng tin cậy cho các giải pháp chăm sóc sức khỏe tại đất nước này, như cách các cửa hàng trên toàn nước Mỹ đang thực hiện. Đây là bước đà để chúng tôi mở rộng The Vitamin Shoppe sang các thị trường tiềm năng mới".

Trong khi đó, tờ Business Insider thông tin, thỏa thuận này đánh dấu mốc son Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á cấp phép cho The Vitamin Shoppe. Công ty này hiện đang vận hành hệ thống gần 800 cửa hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe (BVSK) tại Mỹ, 8 cửa hàng tại Panama, 10 ở Guatemala và 3 cái ở Paraguay. Tại Việt Nam, cùng với tập đoàn Kim Liên, dưới sự quản lý của TVSVN, The Vitamin Shoppe sẽ mở rộng ở các tỉnh, thành phố lớn của đất nước, góp phần thay đổi cách chăm sóc sức khỏe hiện nay của người dân.

Sharon Leite, Giám đốc điều hành của The Vitamin Shoppe.

Nói về kế hoạch của mình, ông Hoàng Anh – Phó Chủ tịch tập đoàn Kim Liên, đồng thời là Chủ tịch của TVSVN chia sẻ: “Tại Việt Nam, thị trường gặp vấn đề nghiêm trọng với các loại thực phẩm BVSK không có nguồn gốc. Chúng tôi muốn chấm dứt sự sợ hãi đó, mang tới cho người dân một thương hiệu thực phẩm BVSK chất lượng cao, đáng tin cậy từ Mỹ. Từ đó người tiêu dùng có thể tự tin mua sắm các sản phẩm BVSK mà không còn phải lo lắng nhiều về vấn đề chất lượng sản phẩm”.

Tạp chí tài chính danh tiếng Financial Time (FT) cho biết, trong thời gian đầu đưa thương hiệu The Vitamin Shoppe về Việt Nam, tập đoàn Kim Liên xây dựng danh mục sản phẩm chính tập trung cho ngành vitamin và khoáng chất, men vi sinh và tiêu hóa, chống lão hóa, các thực phẩm BVSK có nguồn gốc thảo mộc, collagen, hệ cơ xương, chăm sóc trẻ em và các sản phẩm dành cho ngành gym.

Tờ tạp chí này cũng thông tin, mỗi thương hiệu độc quyền của The Vitamin Shoppe đều trải qua 320 bước đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt, độ tinh khiết và tác dụng của từng thành phần được xác minh trong các phòng thí nghiệm độc lập của bên thứ ba. “Người tiêu dùng có thể yên tâm tất cả các sản phẩm của thương hiệu The Vitamin Shoppe đều đạt hoặc vượt tiêu chuẩn chất lượng của ngành”, FT khẳng định.

Sự khác biệt trên thị trường

Lựa chọn bán hàng theo đa kênh, The Vitamin Shoppe Việt Nam đang dần tạo ra một xu hướng tiêu dùng mới trên thị trường. Thương hiệu với cách bán hàng mới sẽ tạo cú hích đáng kể vào thị trường sản phẩm BVSK đang khá loạn hiện nay. Mức sống người dân tăng, ý thức về sức khỏe cá nhân ngày càng tốt lên, bên cạnh bối cảnh sự tác động lớn của thiên tai, dịch bệnh như đại dịch COVID-19 sẽ giúp sàng lọc thị trường kém chất lượng và chỉ chấp nhận các sản phẩm đủ yêu cầu, phù hợp nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam.

Không chỉ có chất lượng sản phẩm, hình thức phục vụ chuyên nghiệp, sang trọng cũng là một trong những ấn tượng đặc biệt của khách hàng khi đến cửa hàng The Vitamin Shoppe Việt Nam. Theo chia sẻ của ông Hoàng Anh, các chuỗi cửa hàng của thương hiệu tại Việt Nam sẽ đảm bảo đúng tiêu chuẩn phục vụ như chuỗi cửa hàng tại Mỹ. Không chỉ là hình thức trưng bày sản phẩm đẹp, theo từng dòng sức khỏe và đối tượng sử dụng mà còn có các tư vấn viên hiểu rõ về y học cũng như các bệnh lý thông thường.

Tại hệ thống siêu thị The Vitamin Shoppe ở Việt Nam sẽ có hệ thống máy móc đo các chỉ số quan trọng cơ bản của cơ thể. Khách hàng nắm được chỉ số cơ thể mình, việc định lượng vitamin và khoáng chất hay các thực phẩm BVSK khác cho nhu cầu hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Các chỉ số này bao gồm BMI, trọng lượng mỡ, trọng lượng cơ của cơ thể, các chỉ số huyết áp, tim mạch,…v.v.

Cửa hàng The Vitamin Shoppe ở 58B Bà Triệu, Hà Nội.

Khi có đầy đủ dữ liệu về các chỉ số cơ thể, chuyên gia của The Vitamin Shoppe sẽ tư vấn một giải pháp tổng thể để giải quyết các vấn đề sức khỏe của khách hàng, đồng thời đưa ra lời khuyên dinh dưỡng phù hợp nhất để khách hàng có được giải pháp cho việc nâng cao thể trạng, bảo vệ và cân bằng sức khỏe cho bản thân.

Đây là dịch vụ chưa từng có tại các cửa hàng thực phẩm BVSK chuyên biệt ở Việt Nam. Nói về sự khác biệt này, Chủ tịch The Vitamin Shoppe Việt Nam cho biết: “Tôi muốn xây dựng TVSVN trở thành số một về trải nghiệm, là thương hiệu có văn hóa khách hàng. TVSVN cũng sẽ cung cấp đầy đủ các sản phẩm trong tất cả các danh mục sức khỏe. Khi khách hàng đến cửa hàng của chúng tôi, họ sẽ có giải pháp cho sức khỏe của mình. TVSVN phân phối phủ tất cả các kênh, từ bán lẻ, thương mại điện tử, cửa hàng chuyên nghiệp, OTC truyền thống... Thêm vào đó, thương hiệu của chúng tôi định hướng giá cả sản phẩm phù hợp, giúp số đông người tiêu dùng có thể tiếp cận được”.

