Băng nhóm 'giang hồ nhí' Tân Lệ Thiên và Thiên Đường hỗn chiến

Ngày 11/6, Công an phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét, làm rõ vụ nhóm thanh thiếu niên thành lập hội kín, mua hung khí rồi hẹn nhóm khách thanh toán nhau.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/6, thấy N.H.N. (17 tuổi, trú phường Hòa Xuân) có biểu hiện bất thường nên người nhà liên hệ Công an phường Hòa Xuân, đưa N. đến làm việc.

Qua kiểm tra, Công an phường Hòa Xuân phát hiện N.H.N. đang tham gia nhóm chát kín trên mạng xã hội Facebook có tên “Tân lệ thiên”. Nhóm này có 17 người, độ tuổi từ 14 đến 18 tham gia. Trong tin nhắn của “Tân lệ thiên”, công an phát hiện có rất nhiều hình ảnh cho thấy nhóm đang tàng trữ các loại hung khí tự chế.

Cơ quan công an thu giữ hung khí của nhóm "Tân lệ thiên" chuẩn bị đánh nhau.

Đặc biệt, nhóm này đã chuẩn bị nhiều hung khí và hẹn nhóm có tên “Thiên đường” tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, trước khi đến Công an phường Hòa Xuân, N. nhắn tin với nội dung “bị lộ” nên nhóm “Tân lệ thiên” đã hủy cuộc hẹn giải quyết mâu thuẫn với đối thủ.

Ngay sau đó, Công an phường Hòa Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cẩm Lệ triệu tập các thành viên liên quan trong nhóm “Tân lệ thiên” làm việc. Cơ quan công an thu giữ 7 cây chĩa, 2 dao phóng lợn của nhóm “Tân lệ thiên” tự chế.

Theo khai nhận, N.H.B.H. (17 tuổi, trú phường Hòa Xuân) là người đứng ra thu tiền của các thành viên trong nhóm rồi đưa cho N.T. P. (17 tuổi, trú cùng địa phương) mua công cụ về chế tạo hung khí. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: Báo VTC News