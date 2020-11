Bạn thả mặt cười trên Facebook, nữ sinh cấp 2 lôi bạn vào nhà vệ sinh đánh

Liên tiếp đánh nhau trong nhà vệ sinh

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền 1 clip có thời lượng trên 1 phút ghi lại một nhóm nữ sinh đang đánh một nữ sinh khác tại trường THCS Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo clip ghi lại, nhóm học sinh tập trung vây quanh nữ sinh mặc đồng phục tên M. Trong đó, nữ sinh mặc áo khoác màu đen dùng tay đánh, dùng chân đá và dùng cả nón bảo hiểm đánh M. Sau đó, cả nhóm xông vào đánh làm em M. nằm bệt xuống sàn nhà vệ sinh.

Nhóm nữ sinh đang đánh một nữ sinh khác tại trường THCS Phước Thạnh (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) (ảnh cắt từ clip)

Thông tin ban đầu cho thấy sự việc xảy ra tại trường THCS Phước Thạnh (xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Vào cuộc điều tra, Công an xã Phước Thạnh mới phát hiện nhóm nữ sinh này đã nhiều lần đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học. Cho đến khi clip được đăng tải trên mạng xã hội thì nhà trường mới phát hiện ra.

Cụ thể, vào ngày 29/10, em Hoàng M. rủ em Yến Tr. (lớp 7), em Ka Th. (lớp 7), Gia H. (lớp 6) đánh hội đồng em Cẩm H. (học cùng lớp với Hoàng M.) tại nhà vệ sinh.

Đến ngày 5/11, em Hoàng M. kêu Gia H. vào nhà vệ sinh nói chuyện và đánh em Gia H. bị chấn thương phần mềm.

Ngày 6/11, em Huỳnh Thị Ng. xem đoạn cilp thấy Cẩm H. bị đánh hội đồng nên tức giận, kêu em Ka Th. vào nhà vệ sinh nói chuyện rồi đánh Ka Th. Trong lúc đánh, Ng. đưa điện thoại cho em Yến Tr. quay phim và gửi vào nhóm bạn bè trên mạng xã hội.

Ngày 7/11, Ng. lại rủ Gia H., Thanh Th. (lớp 8), Minh T. (lớp 8), Thu H. đánh em Hoàng M. tại nhà vệ sinh để trả thù 2 lần trước Hoàng M. đánh các bạn khác.

Khi xảy ra các vụ việc trên, có nhiều em học sinh trong trường chứng kiến nhưng các em bị đánh và những em học sinh chứng kiến không hề thông báo với thầy cô, ban giám hiệu nhà trường.

Sau đó, clip ghi lại cảnh các em học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội thì gia đình và nhà trường mới phát hiện ra sự việc, nhờ Công an điều tra xác minh.

Những lý do “trời ơi”

Điều đáng nói trong sự việc này là các nữ sinh này lôi bạn mình vào nhà vệ sinh đánh hội đồng một cách tàn nhẫn vì những lý do rất... trời ơi.

Cụ thể, lý do Hoàng M. rủ bạn đánh Cẩm H. vào ngày 29/10 là vì Hoàng M. đã chỉ bài cho 1 bạn nam mà em Cẩm H. thích, sau đó Hoàng M. bị Cẩm H. nhắc không được gần gũi với người bạn nam này.

Lý do mà Hoàng M. kéo em Gia H. vào nhà vệ sinh đánh trong ngày 5/11 là vì M. đi trên hàng lang gặp em Gia H., thấy ánh mắt em Gia H. khác lạ nên hỏi “Sao mày liếc tao?” rồi xích mích.

Một học sinh tham gia đánh bạn là em Ka Th. chia sẻ: “H. có gây mâu thuẫn với con trên Facbook. Con thả tim với ha ha, H. nói con dằn mặt bạn đó. Rồi chị Ng. là chị của bạn H. ra bênh bạn H. nên con với chị Ng. mới đánh nhau”.

Đáng nói hơn là trong thời gian ngắn xảy ra liên tiếp 4 vụ đánh nhau nhưng giáo viên chủ nhiệm và nhà trường không hề hay biết.

Cô Nguyễn Thị Quơ (giáo viên chủ nhiệm lớp của em Hoàng M. và Cẩm H.) cho biết: “Cô hoàn toàn không biết gì, trong lớp đâu có chuyện gì xảy ra đâu, hai đứa này là học sinh tốt. Phải chi mà các em cúp tiết hay hành vi khác thường thì mình biết, còn các em thường ngày biểu hiện rất tốt mà không ngờ…”.

Bà Trương Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường THCS Phước Thạnh, cũng cho biết là ban giám hiệu hoàn toàn không nghe học sinh, giáo viên chủ nhiệm thông báo về vụ việc này.

Bà nói: “Giờ phải rút kinh nghiệm trách nhiệm của mình trong giáo dục học sinh, giám sát học sinh. Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm cũng phải thấy được trách nhiệm của mình như thế nào trong sự việc này. Học sinh không chia sẻ với mình cũng cho thấy độ tin cậy của học sinh với thầy cô không đủ”.

Về phương hướng xử lý, Trung tá Võ Thị Mỹ Lệ, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Gò Dầu, thông tin: “Công an đã mời học sinh cũng như phụ huynh có liên quan để làm việc. Kết quả ban đầu xác định do các em có mâu thuẫn nhỏ trong quá trình học tập”.

“Đến thời điểm này, Công an huyện và Công an xã cùng ban giám hiệu mời làm việc tất cả học sinh, phụ huynh cho cam kết không vi phạm. Về phía nhà trường họ sẽ có cuộc hợp riêng để xem xét trách nhiệm của cá nhân có liên quan”, Trung tá Mỹ Lệ cho biết thêm.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí