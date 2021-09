Bán tải đầu tiên của Hyundai lập kỷ lục bán hàng tại Mỹ

C8 Chevy Corvette là một trong những chiếc xe được mong đợi nhất trong vài năm qua, và nhu cầu của thị trường cao đến mức khiến nó trở thành ô tô bán chạy nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, bán tải Hyundai Santa Cruz nhanh chóng soán ngôi của thương hiệu nội địa theo báo cáo mới đây.

Hyundai Santa Cruz trở thành chiếc xe bán nhanh nhất tại Mỹ

Được giới thiệu trở lại vào tháng 4, chiếc xe bán tải unibody của Hyundai là một bản phát hành táo bạo trong thị trường mà crossover và SUV đang thống trị. Với kiểu dáng độc đáo và giá cả phải chăng, không khó để hiểu tại sao cái tên Santa Cruz trở nên phổ biến ngay lập tức.

Trong tháng 8, iSeeCars báo cáo rằng thương hiệu Hàn Quốc chỉ tồn tại 8 ngày tại các đại lý trước khi bán, ít hơn so với 8,3 ngày của Corvette.

Bảng xếp hạng tốc độ bán của các mẫu xe tại thị trường Mỹ

Những mẫu xe khác lọt vào top 10 báo cáo này lần lượt là Mercedes-Benz GLS với 8,7 ngày, Subaru Crosstrek 9 ngày, Toyota RAV4 9,5 ngày, Toyota Sienna 9,5 ngày, Subaru Forester 9,7 ngày, Hyundai Tucson Hybrid 9,8 ngày, Toyota 4Runner 9,8 ngày và Lexus RX 450h ở mức 9,9 ngày.

Điều đáng chú ý khác là trong khi giá bán trung bình của Corvette là 89.788 USD so với giá khởi điểm 62.195 USD, thì mức trung bình của Santa Cruz là 34.485 USD so với giá khởi điểm 23.990 USD. Nếu chúng ta xem xét phiên bản rẻ nhất của mỗi chiếc so với phiên bản đắt nhất, giá trung bình của Hyundai thực sự giảm gần với giá bản cao cấp hơn, có nghĩa là nhiều người mua có xu hướng chọn các mẫu xe được trang bị tốt hơn. Rõ ràng là không có sự so sánh nào giữa cả hai vì một chiếc Santa Cruz hàng đầu có giá cả phải chăng hơn một chiếc C8 Corvette đầy tải, nhưng đó vẫn là một thống kê thú vị.

Tác giả: An Trần

Nguồn tin: Báo Tiền Phong