Bắn nhầm tên lửa sang Pakistan, 3 quan chức Ấn Độ mất ghế

“Một tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos bị phóng nhầm sang lãnh thổ Pakistan hôm 9/3. Ấn Độ đã thành lập nhóm điều tra để xác định chi tiết sự cố, truy xét trách nhiệm và phát hiện ba quan chức liên quan tới vụ việc”, theo một tuyên bố của IAF hôm 23/8.

Cũng theo tuyên bố, Lực lượng Không quân Ấn Độ đã quyết định sa thải ba quan chức quân đội trên. Quyết định sa thải sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày 23/8.

Đây là kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của New Delhi, được tiến hành sau khi một tên lửa không có đầu đạn BrahMos được phóng từ một căn cứ quân sự bí mật ở miền bắc Ấn Độ hôm 9/3. Tên lửa này sau đó rơi xuống lãnh thổ Pakistan, cách biên giới Ấn Độ khoảng 125 km.

Tên lửa BrahMos sử dụng động cơ dòng thẳng (ramjet) sau khi phóng lên không sẽ có cơ chế tự huỷ. Ảnh: IAF.

Phía Pakistan lên tiếng phản đối hành vi xâm phạm của Ấn Độ và yêu cầu mở cuộc điều tra chung vì vụ phóng nhầm tên lửa có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và các chuyến bay thương mại.

Giới chức Ấn Độ sau đó thừa nhận đã “vô tình” bắn nhầm tên lửa đang trong đợt bảo dưỡng thường kỳ sang Pakistan, mô tả sự việc “trục trặc kỹ thuật” là "đáng tiếc”, nhưng rất may không gây ra thương vong.

Islamabad cảnh báo New Delhi “cần lưu ý đến những hậu quả không mong muốn và cần có những biện pháp an ninh, đảm bảo an toàn kỹ thuật nhằm ngăn chặn sự cố trên tái diễn”.

Tác giả: Hương Vũ

Nguồn tin: zingnews.vn