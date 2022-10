Bàn giao 9 xác hổ cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Tháng 3 năm nay, 8 cá thể hổ còn sống sau vụ việc đã được chuyển đến chăm sóc tại Vườn thú Hà Nội. Hai đối tượng nuôi nhốt hổ trái phép cũng đã được đưa ra xét xử.

Việc phát hiện 17 cá thể hổ và bắt giữ các đối tượng chuyên nuôi nhốt, buôn bán hổ là một bước tiến lớn của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An trong nỗ lực triệt phá các đường dây nuôi nhốt và buôn bán hổ lớn trên địa bàn tỉnh.

Xác một cá thể hổ được chuyển về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Nguồn ảnh - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam).

Trước đó, ngày 4/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt 17 con hổ trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Đàn hổ được bắn thuốc mê, bỏ vào lồng sắt di chuyển tới Khu sinh thái Diễn Lâm chăm sóc. Tuy nhiên, có 9 con hổ đã bị chết chưa rõ nguyên nhân, 8 cá thể hổ còn lại được nuôi cho đến nay.

Tác giả: TL

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân