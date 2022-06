Bản đồ ẩm thực: Thơm lừng cá trích nướng chợ quê xứ Nghệ

Du lịch

Nghệ An ngoài những di tích văn hóa lịch sử lâu đời thì nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn vùng miền như miến lươn, cháo lươn, bánh đúc hến, nhút Thanh Chương… Trong đó, cá trích nướng than Nghệ An là món ăn dân dã, thơm lừng từng góc phố chợ hay ven biển xứ Nghệ.