Bạn đã biết cách ngăn tiết mồ hôi nách?

Nguyên nhân đổ mồ hôi nách?

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn bị đổ mồ hôi nách quá nhiều, thường gặp nhất là do độ tuổi dễ mắc chứng Hôi Cơ Thể (Hôi nách) ở độ tuổi dậy thì do thay đổi nội tiết tố của tuổi trưởng thành, tăng sinh tuyến mồ hôi. Bệnh này không lây (trừ trường hợp mùi hôi do da bị nhiễm trùng).

Bên cạnh đó, nguyên nhân nữa khiến bạn bị đổ mồ hôi nách nhiều là do nhiệt độ cơ thể tăng cao khi vận động thể dục thể thao, sự tổn thương của thần kinh giao cảm khiến cho tuyến mồ hôi nhỏ tăng bài tiết.

Ngoài ra, đổ mồ hôi nách quá nhiều cũng có thể do chúng ta đang mắc bệnh lý mãn tính nào đó như tiểu đường, cường giáp, rối loạn nội tiết tố, cao huyết áp, thiếu máu,…

Ngăn đổ mồ hôi nách

Xử dụng sản phẩm khử mùi

Chất khử mùi chỉ có thể hạn chế mùi hương ở vùng da dưới cánh tay của bạn mà không thể ngăn cơ thể tiết ra mồ hôi. Vì vậy, hãy sử dụng chất chống mồ hôi vừa tiêu diệt vi khuẩn gây mùi, vừa ngăn chặn tuyến mồ hôi phát triển. Ngoài ra, bạn chỉ nên thoa sản phẩm này lên vùng da sạch và khô vào ban đêm để nó phát huy hết tác dụng.

Luôn giữ cơ thể khô ráo

Sau khi tắm, hãy đợi vài phút trước khi mặc quần áo. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn tắm nước nóng hoặc sống ở nơi có khí hậu ẩm. Giữ cơ thể khô ráo và thoáng mát trước khi mặc quần áo là cách đơn giản nhất bạn có thể làm để ngăn mồ hôi dưới cánh tay. Ảnh: ratpack.

Thay đổi chế độ ăn uống một cách khoa học

Đồ uống có cồn, chứa cafein, tỏi, hành tây, cá, thịt chó,.. là một trong những thủ phạm phổ biến nhất gây mùi cơ thể. Khi bạn ăn thức ăn cay, như ớt có chứa capsaicin, nó sẽ gửi tín hiệu đến tuyến mồ hôi của bạn. Vì các tuyến nghĩ rằng cơ thể của bạn cần để làm mát, họ sẽ bắt đầu bài tiết mồ hôi. Do đó, nên tránh ăn các loại thực phẩm này để giúp kiểm soát mồ hôi dưới cánh tay.

Ra mồ hôi thường khiến bạn mất nước, điện giải. Do vậy, nên uống đủ nước mỗi ngày, đặc biệt nước khoáng để bù đi lượng đã mất theo mồ hôi, hạn chế cơn khát.

Mặc quần áo có chất liệu thoáng mát

Chất liệu vải của mùa đông và mùa hè hoàn toàn khác nhau. Mùa đông, bạn có thể chọn loại quần áo làm từ vải tự nhiên, chẳng hạn như bông, len, gai, tơ tằm hoặc vải lanh, thường được dệt nới lỏng hơn sợi tổng hợp, thông thoáng khí. Đồng thời, chúng hấp thụ độ ẩm tốt, ngăn ngừa vi khuẩn bám trên mồ hôi và gây ra mùi hôi

Trong những ngày hè nóng nực, chất liệu vải nhẹ, thoáng mát lại được ưu tiên hàng đầu. Chẳng hạn như vải cotton được đánh giá cao về độ mềm mại, nhẹ và độ thấm tốt; vải voan, vải lưới đan thưa thoáng mát, rất sành điệu và gu thời trang cực chất dành cho phái nữ.

Tác giả: Bằng Lăng (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn