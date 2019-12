Bản án dành cho người phụ nữ đưa nhiều lao động đi Anh trái phép

Your browser does not support the video tag.

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1973), trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và Hoàng Hữu Quyền (SN 1987), trú tại Hà Đông, Hà Nội về hành vi tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài.

Theo đó, từ đầu năm 2015, Hoa có quen một người đàn ông tên Nguyễn Đình Kiên (trú tại Hà Nội). Người này đã trao đổi với Hoa có đường dây đưa người đi Vương Quốc Anh lao động. Nếu có người thì giới thiệu cho Kiên, Hoa sẽ nhận được tiền hoa hồng. Với hình thức tổ chức lao động đi sang Anh bằng đường du lịch, đến nơi sẽ được Kiên bố trí việc làm tại các nông trại với mức lương 40-60 triệu đồng, chi phí 22.000 USD/người.

Nếu đưa được lao động sang Anh, Hoa sẽ được Kiên trả từ 500-1.000USD/người. Nguyễn Thị Hoa đồng ý làm tư vấn, nhận tiền làm thủ tục để đưa 10 công dân Việt Nam sang Anh.

Trong đó, giữa năm 2015, Hoa làm thủ tục cho 3 người thân của Hoàng Hữu Quyền (SN 1987, trú tại phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội) gồm anh Hoàng Hữu U. (SN 1985), Hoàng Hữu T. (SN 1979) cùng trú tại Hải Dương là anh trai và anh họ của Quyền và Hoa Văn L.(SN 1975, trú tại Hưng Yên) sang Anh lao động.

Hình thức và thủ tục đi được Hoa tư vấn đi bằng con đường du lịch, chi phí 22.000 USD, nộp trước 12.000 USD, còn lại 10.000 USD sẽ trừ dần qua tiền lương khi làm việc tại Anh.

Đến ngày 21/9/2015, Quyền đứng ra nộp cho Hoa tổng cộng 36.000USD, 65 triệu đồng và 3 bộ hồ sơ. Sau đó, Hoa chuyển số tiền này cho Kiên làm thủ tục cấp Visa. Vài ngày sau, anh U. và anh T. không đi Anh nữa nên Hoa trả lại tiền.

Vì ở Việt Nam không làm được visa sang Anh nên ngày 21/10/2015, Hoa nhờ Quyền đưa anh L. đi Singapore để làm thủ tục đi Anh. Tuy nhiên, do chờ lâu quá nên anh L. đã quay về Việt Nam. Hiện tại, Hoa mới trả lại cho anh L. 65 triệu đồng, còn số tiền 12.000 USD Hoa vẫn chưa trả.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong năm 2015, Nguyễn Thị Hoa lần lượt đứng ra làm thủ tục và nhận tiền của 7 lao động đi sang Anh bằng con đường du lịch. Nhưng sau khi đưa các lao động đi sang Thái Lan, Singapore để làm thủ tục đi Anh nhưng không đi được thì Hoa không trả lại tiền cho các lao động, hoặc chỉ trả một phần.

Theo đó, Hoa nhận tổng cộng của 10 lao động số tiền 34.000 USD và 977 triệu đồng. Hoa đã chi phí cho việc mua vé máy bay sang Thái Lan, Singapore và chi phí ăn ở của các lao động 80 triệu đồng và 500 USD, số tiền còn lại Hoa chuyển cho Kiên để làm thủ tục cấp visa đi Anh.

Khi các lao động về nước, Nguyễn Thị Hoa đã chủ động trả lại tổng cộng số tiền 297 triệu đồng. Riêng Hoàng Hữu Quyền là người đưa 5 lao động sang Thái Lan giúp Hoa mục đích là để Hoa có tiền trả nợ cho Quyền nhưng chưa được hưởng lợi từ việc giúp sức cho Hoa.

Tại phiên tòa sơ thẩm, những người liên quan yêu cầu bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Hai bị cáo Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Hữu Quyền không tranh luận về tội danh chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa 5 năm tù; Hoàng Văn Quyền 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng cùng về tội Tổ chức người khác trốn đi ngước ngoài.

Cho rằng mức án chưa tương xứng với hành vi phạm tội, một bị hại trong vụ án đã làm đơn khác cáo tăng hình phạt đối với Nguyễn Thị Hoa và xem xét chuyển tội danh từ Tổ chức người khác đi nước ngoài thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Trong phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hữu Quyền xin xử vắng mặt tại phiên tòa. HĐXX nhận định, bản án sơ thẩm tuyên phạt như vậy là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị hại và quyết định tuyên y án sơ thẩm.