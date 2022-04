Bác tài mới 'ra nghề' và 4 tờ giấy treo ở cốp xe con khiến dân mạng vỗ tay rần rần

Với các bác tài mới "ra nghề", chắc chắn sẽ chưa thể lái xe thuần thục như nhiều người có kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi di chuyển trên đường, ai cũng mong muốn xe mình được chạy liên tục nên thường xảy ra tình trạng bấm còi inh ỏi để xin đường.

Nắm bắt được điều này, mới đây, một bác tài mới đã nảy ra sáng kiến không bị các xe khác bấm còi inh ỏi nhiều lần, thậm chí còn nhận được sự cảm thông và đồng tình từ mọi người.

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip ghi lại, trong lúc còi xe inh ỏi, đoạn đường tắc nghẽn do đoàn xe kẹt cứng, người tài xế này đã bất ngờ mở tự động cốp xe con của mình. Hiện lên dần dần là các dòng chữ được in to trên 4 tờ giấy A4, dán băng dính cẩn thận với nội dung: "Xin thông cảm! Lái mới, đừng vội, tội em!".

Ngay sau khi đọc được dòng chữ này, bác tài phía sau đã ngừng bấm còi và cảm thông lập tức. Thậm chí, hành động dễ thương này còn được ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cư dân mạng cũng tỏ ra vô cùng thích thú trước sự sáng tạo của bác tài mới, vừa thân thiện, dễ thương lại mau chóng nhận được thiện cảm từ các chủ xe khác.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn