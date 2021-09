Bác sĩ và người giữ xe cấu kết, hình thành đường dây tiêm vắc xin 'dịch vụ' cho người dân

Trưa ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Lê Văn Thắng (24 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú khu phố 7, phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Ngoài ra, công an cũng khởi tố khởi tố bị can Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi, ngụ ấp 1, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Lê Văn Thắng bị bắt giữ khi đang nhận tiền từ người dân

Theo cơ quan công an, vụ án xảy ra tại Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên. Bản thân Lê Văn Thắng là người giữ xe của Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên, còn Nguyễn Thái Hiệp là bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên. Hai bị can đã cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát xác định Thắng đã thỏa thuận với Tống Văn Tùng (29 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú khu phố 1, phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên) và ra giá tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho 17 người dân với giá 600.000 đồng/người.

Vào ngày 24/8, Thắng tự ý mở cổng sau của Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên cho 10 người dân đi vào trong để được tiêm vắc xin (7 người còn lại chưa đến). Tiêm xong, Tống Văn Tùng đang đưa số tiền cho Thắng thì bị lực lượng công an bắt quả tang, tạm giữ người và tang vật với tổng số tiền là 10,2 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Thắng khai đã móc nối với bác sĩ Nguyễn Thái Hiệp thống nhất tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho 42 người khác với tổng số tiền là 17,5 triệu đồng sau 2 lần tiêm (ngày 11/8 và ngày 20/8) rồi chia đôi số tiền trên.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong