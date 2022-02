Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/2), không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục rét hại, phổ biến từ 7-10 độ C. (Ảnh: Hữu Nghị).

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay, có mưa nhỏ vài nơi; trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-9 độ C.

Rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 22/2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1

Bản tin nhiệt độ lúc 6h ngày 21/2/2022. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia).

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí