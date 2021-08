Bà cụ nghẹn ngào khi được anh bộ đội và địa phương mang thực phẩm đến tận nhà, nhiều dân mạng cũng xúc động rớt nước mắt

Những ngày này, các chiến sĩ bộ đội đang phối hợp cùng với địa phương giúp đưa thực phẩm đến tận nhà cho bà con ở TP.HCM trong thời gian giãn cách. Những khoảnh khắc đáng quý đó đã được rất nhiều người dân ghi lại cùng với những tiếng cười, niềm vui sướng khi được các anh bộ đội giúp mang đồ ăn đến nơi như vậy.

Ai xem cũng cảm thấy hạnh phúc và vui lây trước những tình cảm mà người dân và quân nhân dành cho nhau.

Tuy nhiên, cũng là đưa đồ ăn đến nhà, nhưng mới đây, một đoạn clip lại khiến nhiều người rơi nước mắt. Trong clip này, một bà cụ đang nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt khi được tiếp tế đồ ăn kịp thời đến ngay trước cửa nhà mình. Sau đó, bà còn được một anh bộ đội giúp mang vào tận nhà.

Theo chia sẻ của người đăng tải, khi được anh bộ đội cùng địa phương mang đồ ăn đến nhà, bà cảm động đến rơi lệ. Những món đồ này được đưa đến rất kịp thời khi gia đình bà đang có chút khó khăn, bởi vậy càng làm bà nghẹn ngào.

Không chỉ có bà, rất nhiều người dù chỉ xem qua clip cũng cảm động lây, không ít người chia sẻ rằng mình cũng đã khóc.

- Bà khóc, cháu cũng khóc theo.

- Mình cũng khóc. Thương cả bà và các chiến sĩ nơi tuyến đầu.

- Mình đã khóc rất nhiều khi thấy các clip thế này, vừa cảm động mà vừa thương các anh.

- Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa nhé! Có các anh đến rồi, tất cả sẽ bình an thôi.

- Xách vào tận nhà nữa, cảm ơn các anh thật nhiều.

Nguồn: TikTok @hoaivuz

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị