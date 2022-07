Ba cầu thủ Thái Lan có khả năng sang châu Âu thi đấu

Trong thời gian qua, ba cầu thủ Thái Lan là Ratthanakorn Maikami, Suphanat Muaenta và Supachai Jaided đã có chuyến tập huấn ở CLB Leicester City. Tại đây, họ đã có một vài buổi tập luyện cùng đội một của đội bóng này dưới sự hướng dẫn của HLV Brendan Rodgers và thi đấu khá tốt cùng U23 Leicester City.

Ba cầu thủ Thái Lan đứng trước cơ hội sang châu Âu thi đấu (ảnh: Thairath).

Điều đó khiến cho Chủ tịch Leicester City, Aiyawat Srivaddhanaprabha vô cùng hài lòng. Chia sẻ trước báo giới, ông cho biết: "Chúng ta cần xem họ khát khao thi đấu ở châu Âu tới đâu. Kể cả việc phải nói chuyện trực tiếp với CLB Buriram United bởi đó là CLB chủ quản của họ.

Để Leicester City ký hợp đồng không dễ dàng. Có vấn đề nhất định liên quan tới việc xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, may mắn là chúng tôi sở hữu CLB OH Leuven của Bỉ. Nơi đây có thể ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ Thái Lan nhưng cũng phải thảo luận chi tiết nếu họ đáp ứng được chuyên môn".

Ông Aiyawat Srivaddhanaprabha là Chủ tịch của CLB Leicester City (ảnh: Matichon).

Ba cầu thủ nằm trong số 6 cầu thủ Buriram United sang tập huấn ở Leicester City từ cuối tháng 6. Họ trải qua một tháng tập huấn ở CLB hàng đầu nước Anh và tích lũy được không ít kinh nghiệm. Đây đều là nhóm cầu thủ trụ cột giúp Buriram United giành chức vô địch giải VĐQG Thái Lan mùa giải vừa qua.

Mới đây, cầu thủ Sirimongkol Rattanapoom đã sang OH Leuven thi đấu trong dự án Fox Hunt. Nói về ngôi sao này, Chủ tịch CLB Leicester City cho biết: "OH Leuven đã thi đấu tốt trong các trận giao hữu trước mùa giải của OH Leuven. Cậu ấy đủ trình độ để thi đấu ở châu Âu nhưng cần phải tiếp tục nỗ lực và tiến bộ hơn. Cậu ấy đang có định hướng tốt trong sự nghiệp".

Tác giả: H.Long

Nguồn tin: Báo Dân trí