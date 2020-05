Ba Bí thư Đoàn Bộ Công an được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 7/5, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn Thanh niên Bộ Công an thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo Quyết định 289 QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, sau 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã đạt nhiều kết quả. Đội ngũ cán bộ Đoàn trong lực lượng không ngừng được trẻ hóa, được củng cố cả về số lượng và chất lượng.

Công tác lựa chọn, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, cấp chỉ huy các cấp quan tâm tạo điều kiện. Nhiều cán bộ Đoàn sau khi hết nhiệm kỳ công tác được điều động, bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo quan rọng trong lực lượng Công an nhân dân.

Từ 2010 đến nay có 3 đồng chí Bí thư Đoàn Bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh; cán bộ Đoàn cấp huyện có 183 đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, 418 đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp đội.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn trong lực lượng CAND hiện nay vẫn còn một số bất cập cần tháo gỡ như: Chưa quy định việc quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp; chưa ban hành quy định về chức danh tương đương của cán bộ Đoàn đối với chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng CAND...

Để giải quyết những vấn đề trên, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an nhân dân, trong đó có Đoàn thanh niên trong lực lượng công an.

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, trao đổi về quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn về các nội dung: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; công tác bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn; công tác khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ Đoàn các cấp; công tác thực hiện về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn…

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết ghi nhận tất cả các ý kiến, trao đổi; yêu cầu Đoàn thanh niên Bộ Công an thể hiện các kiến nghị rõ ràng thêm nhiều vấn đề trong báo cáo.

Anh Bùi Quang Huy ghi nhận sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn trong Công an nhân dân trong việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn của Ban Bí thư T.Ư Đảng trong 10 năm qua; đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong Bộ Công an đã tạo điều kiện thuận lợi để công tác thanh niên.

Đồng thời mong muốn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ Công an tiếp tục quan tâm, ủng hộ công tác Đoàn, đặc biệt tạo điều kiện để cán bộ Đoàn phát huy năng lực, sức sáng tạo trong công tác Đoàn.

Các đại biểu chụp tại buổi làm việc

Tác giả: XUÂN TÙNG

Nguồn tin: Báo Tiền phong