Trong giai đoạn cuối thai kỳ, em bé sẽ “đòi ra” vào bất cứ ngày nào chứ không phải nhất thiết là chờ tới ngày dự sinh. Do đó, khi sắp tới ngày “vượt cạn”, nhiều mẹ bầu thường rủ đám bạn đi ăn uống tưng bừng với phương châm “ăn nốt bữa nữa để đi đẻ”. Nhất là khi ngày Tết cận kề, lịch đi ăn tất niên càng rộn ràng hơn.

Tuy nhiên, có người ăn xong về mới đi đẻ nhưng có người chưa kịp ăn thì con đã “đòi chào đời”. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn video quay cảnh một bà bầu đang đau đẻ khi đi ăn tất niên. Đoạn clip được chia sẻ với dòng trạng thái: “Đang đi ăn tất niên thì đau đẻ”.

Your browser does not support the video tag.



Video: Bà bầu đang đi ăn tất niên thì đau đẻ, hành động của nhóm bạn gây tranh cãi

Theo đó, một bà bầu đang đi dự tất niên với đám bạn thì bất ngờ xuất hiện cơn đau đẻ ngay trên đường. Cơn đau dồn dập khiến thai phụ không thể đứng vững. Cô phải vịn tay vào người bạn đứng kế bên, cúi gập người xuống và khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Thế nhưng, thái độ của những cô bạn mới thực sự gây tranh cãi trên mạng xã hội. Khi thấy bạn mình đang đau đẻ, những cô nàng này lại liên tục trêu chọc bạn. Thậm chí, có người còn cúi xuống, đưa tay ra làm điệu bộ hứng em bé. Trước những hành động của lũ bạn tinh quái, bà bầu cũng không thể nhịn nổi cười.

Cơn đau dồn dập khiến bà bầu không thể đứng vững, trong khi nhóm bạn lại liên tục trêu chọc cô.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Một số chê trách, cảm thấy khó hiểu tại sao bạn mình đang đau đẻ mà nhóm bạn kia lại có thể trêu chọc như vậy. Trong khi đó, số khác lại cho rằng nhóm bạn kia trêu chọc bạn mình để cô quên đi cơn đau.

“Không hiểu mấy cô bạn kia ngĩ gì, bạn đang đau đẻ thế mà vẫn trêu chọc, cười đùa được”,

“Trời ạ, còn không đưa bạn vào viện mà ở đó lấy tay hứng nữa chứ, chịu mấy bà bạn luôn”,

“Chắc mấy bà bạn kia cũng hoảng lắm nhưng vẫn cố trêu cho bạn mình quên đi cơn đau đây mà”,

“Bà bầu said: Rồi cũng có ngày bọn mày sẽ như tao bây giờ thôi”.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn