Army Games: Tuyển xe tăng Việt Nam tụt xuống vị trí thứ hai đầy khó hiểu

Tuy nhiên sau khi xe tiến đến khu vực tiếp đạn cho pháo 125mm, kíp lái đã gặp sự cố trong việc vận chuyển đạn lên xe và mất rất nhiều thời gian mới có thể di chuyển đến tuyến bắn. Tại đây, kíp xe Qatar do chưa nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật lại tiếp tục gặp trục trặc, không thể bắn được một phát đạn pháo nào và phải yêu cầu sự can thiệp của đội kỹ thuật. Kết quả, đội Qatar đã bị loại do làm mất an toàn thi đấu, tuy nhiên các kíp còn lại vẫn tiếp tục thực hiện bài thi của mình hết vòng bảng. Ảnh: Kíp lái xe tăng Qatar gặp sự cố khi tiếp đạn.