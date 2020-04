Apple khai tử iPhone 8 và 8 Plus

Ngay sau khi ra mắt thế hệ iPhone SE mới, Apple đã quyết định khai tử 2 dòng sản phẩm iPhone 8 và 8 Plus. Đây là quyết định hoàn toàn hợp lý do iPhone SE mới không chỉ sở hữu thiết kế tương đồng, mà còn có thông số cao hơn, giá thành rẻ hơn so với iPhone 8.

Như vậy, toàn bộ thế hệ iPhone được ra mắt trước năm 2019 như bao gồm iPhone 8, 8 Plus, iPhone X (2017), iPhone XS, XS Max, XR (2018) đều đã bị ngừng sản xuất.

Dòng iPhone cũ nhất còn được sản xuất tại thời điểm hiện nay chính là iPhone 11 series được Apple ra mắt tháng 9 năm ngoái, bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Kết hợp cùng chiếc iPhone SE thế hệ mới, Apple hiện đang có danh sách sản phẩm đang được sản xuất ngắn nhất mọi thời đại bao gồm chỉ 4 dòng iPhone.

Động thái này của Apple nhằm hướng người tiêu dùng đến những dòng iPhone mới, thay vì tiếp tục lựa chọn các sản phẩm cũ với giá rẻ, hiệu năng vừa đủ.

iPhone SE thế hệ mới được cho là mục tiêu của Apple hướng đến người dùng trong phân khúc giá rẻ, tầm trung. Đây cũng là chiếc iPhone có giá thấp nhất từ trước tới nay, ngoại trừ phiên bản SE 2016, với giá 399 USD (tương đương 9,3 triệu đồng).

Tác giả: Nguyễn Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí