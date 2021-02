Apple bất ngờ bán MacBook Pro M1 phiên bản giá rẻ hơn 15%, vẫn được bảo hành như máy mới

MacRumors đưa tin, Apple mới đây đã bắt đầu bán ra các mẫu MacBook Pro 13 inch trang bị chip M1 tân trang tại Hoa Kỳ và Canada.

Đây là lần đầu tiên dòng MacBook Pro 13 inch dùng chip M1 được bán ra dưới phiên bản tân trang, kể từ được phát hành vào tháng 11/2020.

Hàng tân trang là những sản phẩm vì nhiều lý do phải trả về nhà sản xuất, như bị trầy xước trong quá trình vận chuyển, hàng trưng bày... do đó, mặt hàng này sẽ rẻ hơn nhiều so với hàng mới 100%, nhưng vẫn nhận được bảo hành chính hãng đầy đủ.

Theo MacRumors, mẫu MacBook Pro 13 inch M1 tân trang được giảm giá khoảng 15% so với mẫu mới tương đương.

Apple đang bán MacBook Pro 13 inch chip M1 bản tân trang với giá 1.099 USD (khoảng 25 triệu đồng), rẻ hơn khoảng 5 triệu đồng so với phiên bản mới 100%. (Ảnh: MacRumors)

Cụ thể, cửa hàng tân trang trực tuyến của Apple đang bán MacBook Pro 13 inch chip M1 bản tân trang với giá 1.099 USD (khoảng 25 triệu đồng), trong khi model mới hoàn toàn có giá 1.299 USD (khoảng 30 triệu đồng) tại Mỹ.

Cấu hình phiên bản này bao gồm chip M1 8 nhân với bộ nhớ RAM 8 GB và ổ SSD 256 GB, màu Silver hoặc Space Grey.

Theo Apple, tất cả các sản phẩm Refurbished mà hãng bán ra đều đã trải qua quy trình tân trang nghiêm ngặt trước khi được chào bán. (Ảnh: The Verge)

Apple cho biết, các mẫu MacBook Pro tân trang đã được kiểm tra, thử nghiệm, làm sạch và đóng gói lại kỹ lưỡng với bộ chuyển đổi nguồn USB-C và cáp USB-C có sẵn trong hộp đựng.

Nhìn chung, một chiếc MacBook Pro tân trang hầu như không thể phân biệt được với một mẫu máy hoàn toàn mới, vì vậy đây là cơ hội tốt để bạn tiết kiệm.

Những chiếc iPhone, MacBook tân trang sẽ được đặt bên trong một chiếc hộp màu trắng với dòng chữ "Apple Certified Pre-Owned". (Ảnh: Apple)

Nhằm để người dùng dễ phân biệt so với hàng mới 100%, những chiếc iPhone, MacBook tân trang sẽ được đặt bên trong một chiếc hộp màu trắng với dòng chữ "Apple Certified Pre-Owned".

MacBook Pro tân trang của Apple cũng được bảo hành giới hạn một năm và có chính sách đổi trả trong vòng 14 ngày. Bảo hiểm AppleCare + cũng có thể được mua kèm MacBook Pro tân trang.

Thông thường, số lượng hàng tân trang rất hạn chế, nên dự kiến các phiên bản MacBook Pro 13 inch M1 sẽ sớm hết hàng trong thời gian tới.



Tác giả: Duy Huỳnh

Nguồn tin: saostar.vn