Áp thấp nhiệt đới, từ chiều 13-10 Trung và Nam Trung Bộ mưa tăng dần

Mực nước tại một số trạm thủy văn ở miền Tây vượt mốc 2019 Cần Thơ ngập nặng do triều cường - Ảnh: CHÍ QUỐC Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 13-10, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày hôm qua 12-10 mực nước tại một số trạm thủy văn miền Tây đã vượt mốc năm 2019. Mốc lũ vào năm 2019 ghi nhận tại trạm Cần Thơ là 2,25m và Mỹ Thuận (Vĩnh Long) là 2,12m vào ngày 30-9-2019, và đến hôm qua, lúc 19h tại trạm Cần Thơ đo được mức 2,27m (vượt 2cm), Mỹ Thuận lúc 18h20 là 2,17m (vượt 5cm). Nguyên nhân là do gió mùa đông bắc đẩy nước triều từ cửa sông vào đất liền cộng với lũ thượng nguồn cũng đang ở mức cao. Cơ quan này cũng cho biết thêm đây là mức lịch sử tại các trạm nêu trên. Trong khi đó, tại trạm Tân Châu (An Giang) - trạm đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long, hiện mức lũ đang trên báo động I. Số liệu vào 22h đêm 12-10 tại trạm Tân Châu đo được là 3,67m (vượt báo động 1 khoảng 0,17m). Khả năng đây cũng là đỉnh lũ của năm nay.