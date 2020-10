Anh vợ đâm chết em rể vì 'để vợ có thai phải làm lụng vất vả'

Hiện trường một vụ đâm chết người ở Củ Chi - Ảnh: Facebook

Tối 18-10, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Châu Thanh (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra hành vi đâm chết người.

Nạn nhân là anh N.M.T., 28 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú một nhà trọ ở xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h15 ngày 16-10, anh N.M.T. đang ở nhà trọ thì Thanh đến, tay cầm dao đâm trúng vùng ngực anh T. khiến anh T. tử vong sau đó. Gây án xong, Thanh cầm dao về nhà giấu rồi đón xe bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai, điều tra truy xét và xác định Thanh chính là nghi phạm gây ra vụ án.

Trong khi lực lượng Công an huyện Củ Chi truy bắt thì Thanh đi đến Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) đầu thú, khai nhận đã đâm anh T. do mâu thuẫn cá nhân.

Theo lời khai ban đầu của Thanh, anh T. là chồng em gái ruột Thanh. Thanh cho rằng anh T. không lo đi làm kiếm tiền, trong khi em gái Thanh đang mang thai còn phải lao động vất vả...

Qua kiểm tra nhân thân lai lịch, công an xác định Thanh có một tiền án tội "cướp giật tài sản", mới chấp hành xong tháng 4-2020.

Hiện Công an huyện Củ Chi đã ra quyết định tạm giữ Thanh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Sơn Bình

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ