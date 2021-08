Ảnh hưởng dịch bệnh, phải đổ bỏ hết ghẹ xuống biển do không bán được nhưng người đàn ông lại bị chỉ trích bởi một lý do

Như chúng ta đã biết, suốt thời gian vừa qua, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động đến rất nhiều ngành nghề ở khắp nơi trên thế giới. Trong đó, những người ngư dân, người làm nghề buôn bán thuỷ hải sản cũng không tránh khỏi những khó khăn trong buôn bán.

Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ đoạn clip một người đàn ông đang đổ rất nhiều giỏ đựng những con ghẹ xuống biển. Điều này khiến ai cũng cảm thấy xót xa thay cho những người làm công việc này. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến lại chỉ trích một điểm bất thường trong video.

Cụ thể, có thể thấy trong video, những con ghẹ đều đã được buộc dây. Đây là công đoạn được thực hiện trước khi mang cho khách nhằm giữ những con ghẹ nằm yên, hạn chế cắp vào tay. Thế nhưng khi đổ nguyên trạng thái đó xuống biển có thể dẫn đến 2 nguy cơ: 1 là những con ghẹ sẽ rất khó để sống tiếp trong trạng thái đó, 2 là những sợi dây nilon này có thể làm hại môi trường biển. Rất nhiều người đã gay gắt phản đối hành động này.

- Sao không cắt dây ra chứ để vậy sao sống được bạn ơi?

- Mất bao nhiêu công đâu, sao không cắt dây ra chứ như này đổ xuống biển tụi nó cũng chẳng sống được.

- Toàn là dây nilon, hại môi trường quá!

- Sao không cắt mấy cái dây ra đi bạn.

Được biết, đoạn clip này được ghi lại ở nước ngoài chứ không phải tại Việt Nam.

Nguồn: TikTok

Tác giả: Duy Ngọc

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị