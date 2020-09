Anh đâm chết em ruột rồi khóa trái cửa cố thủ trong nhà

Phát hiện thi thể với các vết đâm Theo diễn biến khác, vào khoảng 16 giờ ngày 16-9, tại Tổ dân phố 7 (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà riêng nên đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt khoanh vùng bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Duy Long (34 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên). Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có vết thương sâu nghi do vật sắc nhọn gây nên, bên cạnh có con dao. Hiện, Công an TP Bảo Lộc vẫn đang bảo vệ hiện trường chờ lực lượng pháp y khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.