Ấn tượng với MV ca nhạc kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn

Điều đặc biệt, ca khúc này do chính nghệ sĩ Thanh Phong sáng tác. Thanh Phong chia sẻ, anh luôn có cảm xúc đặc biệt với Truông Bồn - địa danh Cách mạng gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sĩ đang tuổi thanh xuân. Cũng bởi vậy mà trước kia anh đã chọn nhiều bài về địa danh lịch sử này để tập hát nhưng vẫn chưa thật sự cảm thấy phù hợp với chất giọng của mình. Cho tới dịp tháng 10 vừa qua, khi anh về Nghệ An đúng lúc quê nhà đang chịu ảnh hưởng bởi mưa bão và tình cờ đọc được những câu thơ xúc động do một người anh thân thiết viết về liệt sĩ Truông Bồn.

Đồng cảm với những dòng thơ trên, Thanh Phong đã chắp bút thêm thơ rồi phổ nhạc thành ca khúc có tựa đề "Truông Bồn nhớ mãi tên em". Sau này, Thanh Phong mới biết, tác giả bài thơ Trần Tiến Dũng đang công tác tại một đơn vị mà đơn vị này tham gia xây dựng các hạng mục tại khu di tích Truông Bồn.

Ca khúc "Truông Bồn nhớ mãi tên em" mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ là chủ đạo, khắc họa bức tranh miền quê Đô Lương, xứ Nghệ thanh bình ngày nay và gợi nhắc lại khí thế hào hùng của những năm tháng chiến tranh. Đó là nơi những cô gái, chàng trai đã ngã xuống và tên của họ đã mãi đi vào lịch sử hoa lửa Truông Bồn.

Lẽ thường, các ca khúc viết về đề tài tri ân liệt sĩ vẫn hay mang màu sắc bi hùng, linh thiêng, trầm buồn và trữ tình Cách mạng. Song với "Truông Bồn nhớ mãi tên em", bên cạnh sự ngọt ngào, da diết còn có cả sự tươi vui, trẻ trung. Sự khác biệt này trước hết đến từ chất liệu âm nhạc khi Thanh Phong lựa chọn dân ca ví, giặm làm âm hưởng chủ đạo, được phát triển lên theo giai điệu tươi vui hơn nhưng vẫn mang tính hào sảng, thiết tha, tự hào. Thanh Phong chia sẻ, anh quyết định sẽ mang vào bài hát mới của mình nhiều sự trẻ trung để gần gũi hơn với khán giả thế hệ ngày nay. Thông qua ca khúc, anh cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ hôm nay thông điệp yêu hòa bình và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước.

Sau khi hoàn thành bài hát, Thanh Phong lập tức gọi điện cho ca sĩ Phương Thanh - Á quân dòng dân gian "Sao Mai 2011" để mời đàn chị cùng thực hiện MV. Sở dĩ vậy bởi Phương Thanh là người con Đô Lương, tuổi thơ của cô gắn với mảnh đất này và thường đạp xe đi học qua Truông Bồn từ bé nên cảm xúc sẽ chân thực, tự nhiên.

"Tôi cũng mới sáng tác 2 năm gần đây, khi được chị Phương Thanh hát tác phẩm mới của mình thì tôi rất yên tâm. Tôi tin sự xử lý tinh tế, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, điều tiết cảm xúc tốt của chị sẽ nâng tầm tác phẩm mới lên." - nghệ sĩ Thanh Phong bộc bạch.

Thanh Phong chia sẻ thêm, anh được nghe kể lại, hôm đó khi Phương Thanh đang giảng dạy tại trường Đại học Văn hóa thì tranh thủ "vỡ bài" và không giấu được cảm xúc. Học sinh thấy cô bỗng dưng có tâm trạng chùng xuống thì hỏi han rất nhiều. Sau khi tan lớp, dù trời mưa như trút nước, cô lập tức đến phòng thu với anh để thu thanh luôn.

Đầu tháng 10, các huyện miền núi, trung du Nghệ An đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 4. Bài đã thu xong, nhưng cả hai chưa thể về quay hình ngay được vì trời âm u và mưa, trơn trượt nhiều. Sau đó, như có điều gì thúc đẩy và giục giã, khi thời tiết tạnh ráo, cả hai lập tức bắt xe khách từ Hà Nội về Vinh ngay trong đêm, rồi từ Vinh lên Đô Lương quay hình. Sáng hôm ấy, trời còn âm u nhưng may mắn thay, khi đến nơi, trời nắng lên rất đẹp, nhờ vậy việc ghi hình MV diễn ra suôn sẻ.

"MV Truông Bồn nhớ mãi tên em" còn có sự xuất hiện của các bạn Đoàn viên thanh niên các xã ở khắp huyện Đô Lương. Khi nghe tin Thanh Phong về quay MV, các bạn trẻ đã tình nguyện đến làm lễ dâng hoa, thắp nến và hỗ trợ đoàn làm phim.

“Khi quay hình và hát mộc tại đồi nghỉ chân bên hố bom Truông Bồn, các bạn trẻ đoàn viên thanh niên có mặt ở đó rất hào hứng và các cô bác cựu TNXP cũng đều thích thú và vỗ tay theo nhịp bài hát. Mọi người không còn khoảng cách thế hệ, tất cả vẫn nụ cười tuổi 20!” - nghệ sĩ Thanh Phong nhớ lại.

Tác giả: An Vy

Nguồn tin: anninhthudo.vn