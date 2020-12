An Nguy công khai bụng bầu "vượt mặt", nhan sắc gây bất ngờ

An Nguy công khai ảnh mang thai cùng người tình đồng tính

Mới đây, vlogger An Nguy gây bất ngờ khi chia sẻ bức hình công khai mang thai cùng người yêu. Song, cô không tiết lộ thêm bất cứ điều gì thời gian mang thai. Trên trang cá nhân, An Nguy chia sẻ: "May mà vẫn chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành".

Chia sẻ của An Nguy nhanh chóng nhận được lượt bình luận "khủng" từ dân mạng. Nhiều fan tỏ rõ sự bất ngờ nhưng cũng không quên gửi lời chúc mừng đến cho cặp đôi.

Đặc biệt, hình ảnh An Nguy mang bầu còn cho thấy cô tăng cân rõ rệt. Nhiều người dành lời khen cho cô bởi trông nữ vlogger trông đầy đặn, xinh xắn hơn trước nhiều.

Được biết, bạn trai của An Nguy là Alexandra Nguyễn (tên thật là Anh Nguyễn). Alex và An Nguy quen biết nhau khi An Nguy còn học ở nước ngoài. Sau đó, cả hai về nước và Alex đóng vai trò phụ tá cho An Nguy.

Từ ngày Alex xuất hiện bên cạnh, An Nguy ngày càng "tomboy". Hot blogger xuống tóc ngắn và ăn mặc nam tính. Trong suốt thời gian bên nhau, cặp đôi chưa bao giờ lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

An Nguy từng tâm sự, những ngày đầu gặp cô, Alex bị sốc bởi từ trước tới nay, Alex chưa gặp người nào mở miệng ra là mỉa mai và độc địa như An Nguy. Nhưng lâu dần, Alex nhận ra An Nguy dễ thương và hay đùa chứ chẳng có ý gì cả.

An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987. Cô từng tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm với vị trí thủ khoa, ngoài ra nữ Vlogger xinh đẹp này còn tham gia học quản trị khách sạn tại Mỹ.

An Nguy được biết đến là nữ Vlogger nổi tiếng tại Việt Nam. Cô sở hữu nhiều tố chất để tỏa sáng: Ngoại hình bắt mắt, gương mặt đẹp, sự hoạt ngôn... Chính vì thế, không khó hiểu khi fanpage và kênh YouTube của An Nguy có tới hàng triệu lượt theo dõi.

Trước đây người hâm mộ biết đến hình ảnh cô nàng Vlogger cá tính này qua chuyện tình với Toàn Shinoda trước khi nam Vlogger đột ngột qua đời vào năm 2014.

Năm 2016, An Nguy tham gia chương trình The Face và vướng phải nhiều ý kiến trái chiều vì quá yếu kém với vai trò người mẫu. Cô bị xem là "con mồi" của BTC chương trình, hòng câu kéo sự quan tâm của công chúng.

Tháng 11/2018, An Nguy và Kiều Minh Tuấn bất ngờ thừa nhận đang yêu nhau, bất chấp việc Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thời điểm đó vẫn chưa chia tay. Lập tức, cả 3 nhân vật đều bị ném đá dữ dội vì nghi vấn dựng scandal tình cảm để Pr cho dự án phim Mẹ Tuệ của Cát Phượng.

Sau ồn ào với Kiều Minh Tuấn, An Nguy gần như "biến mất" khỏi showbiz Việt. Trên mạng xã hội cô cũng hiếm khi chia sẻ thêm về cuộc sống của bản thân. Thỉnh thoảng, An Nguy đăng tải một vài thông tin cho thấy cô vẫn theo dõi showbiz Việt. Bản thân An Nguy tập trung vào việc học tập tại Mỹ.

