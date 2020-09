Nghệ An: Ấm lòng học sinh tặng đôi dép cho CSGT giữa trời mưa gió

Chiều 18/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn Nghệ An mưa kéo dài, gió giật mạnh khiến một số tuyến đường trong TP Vinh ngập cục bộ, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Tuyến đường Đặng Thái Thân ngập sâu.

Đến 16h cùng ngày, mưa càng ngày càng lớn, nhiều tuyến đường chính như Minh Khai, Đinh Công Tráng, Đặng Thái Thân… ngập cục bộ. Lực lượng CSGT Công an Nghệ An dầm mình dưới mưa để phân luồng tránh ách tắc xảy ra.

Hình ảnh đẹp của cậu sinh khiến nhiều người xúc động.

Một hình đẹp được người dân ghi lại khi một học sinh mặc áo mưa tặng cho một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ đôi dép mới khiến nhiều người xúc động.

Video ghi lại cảnh một học sinh tặng dép cho một chiến sĩ CSGT dưới trời mưa.

Hình ảnh trên được camera hành trình trên xe của anh Nguyễn Quốc Khánh (trú TP Vinh, Nghệ An) ghi lại khoảng 11h30 cùng ngày trên đường Lê Hồng Phong. Lúc đó, một em học sinh mặc áo mưa chạy qua đường, sau đó cúi xuống tặng cho cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ phân luồng phương tiện một đôi dép tổ ong rồi nhanh chóng rời đi.

Đại úy Nguyễn Trọng Hùng (Đội CSGT-TT, Công an TP Vinh) - người nhận được đôi dép do em học sinh tặng chia sẻ, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 nên tôi được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Hồng Phong để phân luồng tránh ách tắc. Vì dầm mưa ướt hết người nên tôi tháo giày, đi chân trần để thuận tiện trong việc di chuyển. Đến gần trưa thì có một em học sinh chạy lại, đặt xuống trước mặt tôi một đôi dép tổ ong còn mới nguyên, nói "cháu tặng chú". Tôi chỉ kịp cảm ơn và thấy rất vui, ấm áp vì hành động của em học sinh.

