Ấm áp chương trình khám tình nguyện và vui tết trung thu tại Anh Sơn

Ngay từ sáng sớm, đoàn thiện nguyện đã có mặt tại xã Tường Sơn

Theo đó, xã Tường Sơn là một xã miền núi nằm về phía Tây huyện Anh Sơn, cách trung tâm huyện gần 10km. Nơi đây, đời sống bà con đang gặp nhiều khó khăn, rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được quan tâm và chăm sóc. Nắm được tình hình đó, Bệnh viện Mắt Nghệ Anh đã chọn xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn làm điểm dừng chân cho mùa trung thu năm nay.

Đợt thiện nguyện lần này, Bệnh viện Mắt Nghệ An tổ chức khám tình nguyện và phối hợp tổ chức đêm trung thu cho con em trên địa bàn xã.

Rất đông người cao tuổi đến để được các Bác sĩ Bệnh viện Mắt Nghệ An tham khám

Sáng ngày 4/9, người cao tuổi, trẻ em được các Bác sĩ Bệnh viện Mắt Nghệ An khám phát hiện, phân loại, tư vấn các bệnh về mắt có thể điều trị được như đục thủy tinh thể, mộng thịt, quặm, các bệnh viêm nhiễm về mắt, tật khúc xạ…, có chỉ định phẫu thuật nhằm giảm biến chứng gây mù và giảm tỷ lệ mù lòa cho nhân dân. Trong buổi thăm khám, 250 người cao tuổi, 100 trẻ em xã Tường Sơn được cấp và phát thuốc miễn phí.

Vào tối cùng ngày, chương trình “Vui tết trung thu” dành cho các cháu thiếu nhi được diễn ra trong không khí háo hức, vui tươi tại sân nhà thờ Giáo xứ Quan Lãng. Đến chung vui cùng các cháu thiếu nhi có sự tham gia TS.Bs Trần Tất Thắng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng Vietcombank Nghệ An, chính quyền địa phương cùng hàng trăm người dân, con em trên địa bàn.

Hàng trăm các em học sinh đến với đêm “vui tết trung thu”

TS.Bs Trần Tất Thắng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An phát biểu tại chương trình

Dù trải qua một ngày khám bệnh bận rộn và mệt nhọc, buổi tối đoàn công tác, nhất là các bạn trẻ vẫn rất hào hứng, nhiệt tình, chuẩn bị và tổ chức “Vui tết trung thu”cho các cháu thiếu nhi. Màn múa lân khai mạc do các huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Quan Lãng biểu diễn, đã tạo bầu khí vui tươi và sinh động cho đêm trung thu. Tiếp đó, các tiết mục văn nghệ, trò chơi, xiếc phá cỗ,...đã cuốn các em nhỏ không rời được mắt khỏi sân khấu.

Các tiết mục văn nghệ được tổ chức công phu và hấp dẫn

Chương trình “vui tết trung thu” trở nên ấm áp và ý nghĩa khi hơn 1000 gói quà được trao tận tay cho các em thiếu nhi, 20 suất học bổng được trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

TS.Bs Trần Tất Thắng- Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An trao học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

20 suất học bổng được trao tận tay cho các em

Chương trình “vui tết trung thu” thực sự đã thành công và vô cùng ý nghĩa

Các em thiếu nhi bị cuốn hút bởi các tiết mục đặc sắc trong đêm hội

Tại đêm hội, TS.Bs Trần Tất Thắng – Giám đốc BV Mắt Nghệ An gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bé thiếu nhi, chúc các bé chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của ông bà, cha mẹ, thầy cô, trở thành những mầm non tương lai của đất nước. Đồng thời, cảm ơn chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp đã cùng đồng hành để Bệnh viện Mắt Nghệ An có được một đêm trung thu ấm áp và thành công. Đây chính là dịp tạo nên sự đoàn kết, thể hiện tinh thần xung kích, nhiệt tình của tuổi trẻ, sự quan tâm đến sức khỏe cộng đồng và là hành trang cho sự tiếp nối thành công những mùa trung thu tiếp theo.

Tác giả: Chi Nguyễn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn