"AFF Cup 2022 là giải đấu tàn bạo nhất dành cho phụ nữ"

4 đội tuyển nữ mạnh nhất Đông Nam Á đều góp mặt ở vòng bán kết. DKVĐ - ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà ĐT nữ Philippines. Trước đối thủ mà ĐT nữ Việt Nam toàn thắng trong 10 lần đối đầu trong quá khứ, thầy trò HLV Mai Đức Chung có lý do để hy vọng vượt qua và bước vào chung kết của giải.

So với ĐT nữ Việt Nam, chủ nhà Philippines có lợi thế được nghỉ nhiều hơn 1 ngày trước khi vòng bán kết bắt đầu. Nhưng với HLV trưởng Alen Stajcic, điều đó chẳng thấm tháp vào đâu. Thậm chí ông cho rằng, chính ĐT nữ Việt Nam mới là đội hưởng lợi hơn so với Philippines vì thi đấu ít trận hơn ở vòng bảng (4 trận so với 5 trận của Philippines).

Chia sẻ với truyền thông, ông nói: "Tôi nghĩ chìa khóa vào đến bán kết là sự hồi phục của các cầu thủ. Có lẽ đây là giải đấu quốc tế tàn bạo nhất dành cho phụ nữ. 5 trận đấu chỉ trong 9 ngày trong những điều kiện này là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây”.