Aaron Carter qua đời ở tuổi 34

Cái chết của Carter đã được xác nhận bởi Taylor Helgeson, người đại diện của nam ca sĩ. Sắp có một tuyên bố từ gia đình và quản lý của Carter.

Aaron Carter và anh trai - Nick Carter.

Alejandra Parra, Phó cảnh sát trưởng Quận Los Angeles, xác nhận rằng các cảnh sát viên trả lời cuộc gọi lúc 10:58 sáng liên quan đến một cái chết đáng ngờ tại tư dinh của Carter. Parra cho biết "một người đã qua đời" đã được tìm thấy tại nhà, nhưng danh tính vẫn chưa được xác nhận. Các điều tra viên đang có mặt tại hiện trường.

Aaron Carter sinh năm 1987 tại Florida, Mỹ. Ban đầu, Aaron Carter được biết đến là người em của Nick Carter - thành viên thuộc nhóm nhạc lừng danh Backstreet Boys. Năm 9 tuổi, Carter phát hành album đầu tay lấy tên của chính anh và thu về thành công lớn với lượng tiêu thụ hơn 9 triệu bản.

Năm 2000, Carter ở tuổi 12 phát hành album phòng thu thứ hai có tên "Aaron’s Parpy" (Come Get It). Với các bản hit "Aaron’s Party" (Come Get It), "I Want Candy", "That’s How I Beat Shaq" và "Bounce", tên tuổi Carter vụt sáng khắp nước Mỹ và thế giới. Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Carter là gương mặt nhí rất được yêu thích trên kênh truyền hình Disney.

Sau đó, Carter tiếp tục phát hành album "Oh Aaron" (2001) được chứng nhận bạch kim và album phòng thu thứ 4 "Another Earthquake" (2002).

Aaron Carter thời còn hẹn hò Hilary Duff.

Aaron còn gây chú ý khi hẹn hò ngôi sao tuổi teen Hilary Duff. Cuộc tình này tốn nhiều giấy mực của báo chí khi Lindsay Lohan là thành người thứ 3 xen vào cướp lấy Carter. Từ đây, Duff lẫn Lohan trở thành kẻ thù “không đội trời chung”.

Trước khi Justin Bieber xuất hiện, danh xưng “hoàng tử nhạc pop” thuộc về Aaron Carter. Đáng tiếc khi ở giai đoạn thăng hoa nhất, Carter đánh mất tất cả vì nghiện ngập. “Hoàng tử nhạc pop” từng phải điều trị chứng rối loạn tinh thần. Carter cũng từng bị bắt tại Texas vì lái xe quá tốc độ và tàng trữ cần sa trái phép trong chiếc xe của anh./.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Báo VOV