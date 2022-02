Á hậu Trương Thị May diện váy hoa rực rỡ chào xuân 2022

Sự thay đổi này vừa tạo sự thích thú vừa mang đến một hình ảnh rất mới mẻ của Trương Thị May trong năm mới 2022.

Trương Thị May.

Vẫn là gương mặt sở hữu những đường nét đẹp hiếm có, Trương Thị May từng được mệnh danh là “gương mặt đẹp nhất" của Việt Nam tại đấu trường Miss Universe. Bằng phong cách trang điểm mới mẻ, vừa tôn lên đường nét trên gương mặt, vừa làm nổi bật nụ cười cực kì quyến rũ của mỹ nhân này.

Trong bộ ảnh này, gương mặt và thần thái của Trương Thị May được khai thác triệt để, để tạo nên sức hút rất đặc biệt. Bên cạnh đó, khả năng tạo dáng chuẩn phong cách thời trang cao cấp càng tôn lên giá trị cho bộ ảnh này.

Điều đó đã minh chứng cho kinh nghiệm, tài năng của Trương Thị May khi cô có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và sở hữu hàng trăm bìa tạp chí cũng như nhiều bộ ảnh thời trang đẹp mắt. Cô cũng là gương mặt ưa thích của các nhà thiết kế Việt Nam khi không ít lần làm vedette trên sàn diễn thời trang.

Ngoài ra, Trương Thị May còn là một diễn viên rất thành công khi gặt hái được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn. Bộ phim “Kẻ đào mồ” sắp được ra rạp cũng là sự trở lại đầy ấn tượng của Trương Thị May khi đảm nhận vai nữ chính.

“Năm 2022 tôi muốn bản thân mình thay đổi nhiều hơn, vừa bắt kịp xu hướng hiện đại vừa thử thách bản thân. Bước qua ngưỡng 30 cũng là lúc tôi thấy mình có đủ trải nghiệm vừa thoải mái để làm được nhiều điều hơn nữa, như thay đổi phong cách thời trang chẳng hạn…”- Á hậu Trương Thị May chia sẻ.

Trương Thị May cũng trải qua một năm 2021 với nhiều biến động. Là trụ cột trong một gia đình đông người, vừa cùng nhau vượt qua khó khăn đại dịch Covid-19, vừa chăm sóc bà ngoại và mẹ bị bệnh…Trương Thị May cho biết cô cảm thấy may mắn khi cả nhà khỏe mạnh, không bị Covid-19. Cô cũng mong năm 2022 cuộc sống sẽ trở lại bình thường, dịch bệnh sẽ được dập tắt và cầu cho mọi người nhiều sức khỏe và có cuộc sống tốt hơn./.

Tác giả: Lê Anh

Nguồn tin: vov.vn