9x Yên Thành trúng thưởng 1 cây vàng nhờ đăng ký 4G Viettel

Viettel Nghệ An tổ chức lễ trao giải chương trình “4G liền tay trúng ngay cây vàng” dành cho các khách hàng may mắn.

Các tiết mục văn nghệ đặc biệt đến từ vũ đoàn Havana khiến cho sân khấu của lễ trao giải thưởng nóng hơn bao giờ hết.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Viettel Nghệ An đã trao 1 giải nhất gồm 1 cây vàng; 2 giải nhì mỗi giải 5 chỉ vàng và 3 giải ba, mỗi giải 1 chỉ vàng cho các khách hàng may mắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài ra trong khuôn khổ chương trình còn có 10 giải khuyến khích, mỗi giải gồm 1 máy sinh tố trị giá 1.500.000đ sẽ được Viettel Nghệ An chuyển về các huyện để thuận tiện cho các khách hàng đến nhận thưởng.

Ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Được biết, chương trình “4G liền tay – trúng ngay cây vàng” của Viettel được triển khai dành riêng cho các khách hàng tại Nghệ An đăng ký mới các gói cước 4G của nhà mạng này trong thời gian từ 15/2/2020 đến ngày 15/5/2020 với tổng trị giá giải thưởng toàn chương trình lên tới trên 120 triệu đồng. Khách hàng khi đăng ký hòa mạng 4G Viettel trong thời gian trên sẽ có cơ hội nhận được mã dự thưởng để tham gia vào chương trình quay số may mắn.

Với những giải thưởng hấp dẫn, cùng các gói cước data 4G đầy ưu việt, chương trình đã thu hút hơn 200.000 khách hàng trên địa bàn Nghệ An tham gia và nhận được mã dự thưởng để tham gia phần quay số của chương trình.

Giải thưởng lớn nhất trị giá 1 cây vàng của chương trình “4G trao tay trúng ngay cây vàng” đã thuộc về anh Nguyễn Trọng Quân, sinh năm 1996 đến từ xóm 11, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An.

2 giải nhì mỗi giải trị giá 5 chỉ vàng đã thuộc về anh Nguyễn Văn Hưng trú tại xóm 7 Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An và chị Đậu Thị Vân trú tại xóm 13 Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An.

Đại diện của Viettel Nghệ An trao 3 giải ba mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng cho anh Nguyễn Quang Sỹ trú tại Xuân Tường, Thanh Chương, Nghệ An; Chị Trần Thị Hồng Thơ trú tại xóm 2, Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An và anh Nguyễn Văn Linh trú tại Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An.

10 giải khuyến khích được Viettel Nghệ An vận chuyển về các huyện tiện cho khách hàng nhận thưởng

Ngoài ra, 10 giải khuyến khích mỗi giải 01 máy xay sinh tố đã thuộc về chủ nhân các số thuê bao 0329517214; 0985472132; 0352210908; 0328295582; 0968957936; 0335555446; 0346341461; 0333234534; 0359569341 và 0328800161.

Trước đó, vào ngày 19/5/2020, tại trụ sở chính Viettel Nghệ An đã tiến hành quay thưởng công khai trước sự chứng kiến của các cơ quan báo chí và đại diện khách hàng để tìm ra những khách hàng may mắn nhất của chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh: "Tại Nghệ An, Viettel là nhà mạng phủ sóng rộng nhất, với thị phần khách hàng tin tưởng sử dụng đông đảo nhất. Về dịch vụ 3G/4G, Viettel luôn tiên phong là nhà mạng có vùng phủ sóng rộng nhất, tốc độ nhanh nhất và nhiều gói cước giá rẻ nhất. Nhờ những yếu tố đó cùng với sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khách hàng, chương trình 4G liền tay – trúng ngay cây vàng của Viettel Nghệ An đã diễn ra rất thành công. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm nhiều sân chơi hấp dẫn hơn nữa để mang tới cho người dân tỉnh nhà và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ phía quý khách hàng”.

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn