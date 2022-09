8 lợi ích của bơ đối với làn da

Bảo vệ làn da khỏi tác hại của môi trường: Dầu bơ duy trì sức khỏe làn da và giữ cho da an toàn trước những áp lực từ môi trường nhờ vào đặc tính giàu chất chống oxy hóa. Dầu bơ có chứa nhiều chất chống oxy hóa như carotenoid và polyphenol, có thể giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do đến từ vấn đề như ô nhiễm, bức xạ tia cực tím, thậm chí thiếu ngủ. Khi các gốc tự do tích tụ trên da, chúng có thể gây hại cho tế bào, gây ra nếp nhăn, đốm đồi mồi. Ảnh: Medicalnewstoday.