8 đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo gần 15 tỷ đồng 'sa lưới'

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Vinh và Công an huyện Quỳnh Lưu phá chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Theo đó, vào đầu năm 2021, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng hoạt động lập kênh YouTube rồi nhận mình có thể soi cầu, đoán kết quả lô đề.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Qua rà soát, công an xác định, các đối tượng Trương Thị Ngọc (SN 1994), trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu; Trần Văn Thảo (SN 1993), Trần Văn Hiếu (SN 1994), Trần Văn Trọng (SN 1998), Phan Văn Bắc (SN 1990), Phan Văn Tuấn (SN 1993), Trần Văn Định (SN 1996), Trần Văn Việt (SN 1998), cùng trú xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu có liên quan đến đường dây này.

Sau thời gian theo dõi, chiều 10/3, ban chuyên án ập vào 2 căn phòng ở khách sạn lớn trên địa bàn TP Vinh, phát hiện 7 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an thu giữ 6 dàn máy vi tính cùng các công cụ để làm kênh YouTube, 13 chiếc điện thoại di động, 15 thẻ tín dụng có số tiền trong tài khoản xấp xỉ 11 tỷ đồng cùng 35 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Trương Thị Ngọc bị bắt khi đang di chuyển từ huyện Diễn Châu vào TP Vinh. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ thêm 1 chiếc điện thoại di động, 5 thẻ tín dụng có số tiền trong tài khoản khoảng 4 tỷ đồng, 75 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, từ năm 2019 đã tự tạo các kênh YouTube rồi đăng kết quả soi cầu để khách theo dõi. Với những lời quảng cáo như tỷ lệ trúng cao, chắc chắn trúng khiến nhiều người ham đỏ đen tin tưởng và chuyển tiền để mua những "con số dự đoán" này.

Bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng ngàn bị hại khắp cả nước với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn