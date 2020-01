8 điều cấm kị không nên động vào của đàn ông nếu bạn không muốn dẫn đến ly hôn

Đừng bao giờ công khai nói về tật xấu, sở thích không tốt nơi đông người

Nếu là đàn ông thì thật sự nếu nói không có một chút sở thích không tốt nào thì chắc chắn là có vấn đề hoặc chính là cực kỳ thiếu thốn sự thú vị trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải bất cứ đam mê hay sở thích nào của đàn ông cũng hợp ý phụ nữ ví dụ như đam mê game hay bất kỳ thú vui tiêu khiển nào. Thế nhưng, nếu như bạn có ý kiến với những điều đó hãy tìm một thời điểm mà chỉ có hai người cùng với anh ấy nói chuyện chứ tuyệt đối đừng bao giờ đem sở thích hay đam mê không tốt đó đem ra bàn luận công khai khi có người khác. Đặc biệt là ở trước mặt cha mẹ chồng hay họ hàng thân thích khiến cho đối phương cảm thấy như mình bị công kích. Như vậy đối với bạn sẽ không có lợi ích gì cả.

Đừng nhìn lén điện thoại di động của anh ấy

Thật sự hành động ngu ngốc nhất của phụ nữ chính là kiểm tra điện thoại di dộng của đàn ông. Thậm chí khi anh ấy không cho xem, rất nhiều phụ nữ nhất định sẽ nói: "Nếu như không có mờ ám sao lại sợ em xem?". Bạn nên nhớ rõ rằng người đàn ông một khi đã ngoại tình thì trong điện thoại di động cũng sẽ chẳng có gì cho bạn xem để tìm ra manh mối cả. Đàn ông đặc biệt không thích phụ nữ xem điện thoại di động của mình cũng không phải vì có cái gì không thể cho bạn thấy mà là muốn giữ lại một chút tự tôn, riêng tư và bí mật cho mình.

Đừng phê bình mẹ anh ấy trước mặt anh ấy

Thật ra mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thường xuyên sinh ra mâu thuẫn cũng chẳng phải vì những việc vụn vặt trong cuộc sống không cùng ý kiến mà chủ yếu chính là gì ghen tị lẫn nhau. Người làm mẹ thì hi vọng con trai có thể đối với mình tốt một chút, người làm vợ cũng hi vọng chồng có thể nghĩ tới cảm nhận của mình một chút. Vì vậy mà mẹ chồng nàng dâu sẽ giống như tình địch cùng tranh giành sự quan tâm của một người đàn ông, cứ như vậy mà âm thầm tranh cao thấp. Người con dâu thông minh sẽ biết cách dụ dỗ mẹ chồng, tìm cách lấy lòng một cách khôn khéo để vẹn cả đôi đường còn cô con dâu ngốc nghếch mới khiến cho chồng mình khó xử bằng việc ở trước mặt anh ấy phê bình mẹ anh ấy thế này, thế khác khiến chồng bạn cũng sẽ có lúc chán nản.

Đừng lấy khuyết điểm của anh ấy so với ưu điểm của người đàn ông khác

Mọi người đều thích so sánh, đặc biệt là phụ nữ hoặc có khi bạn sẽ vô tình đem ưu điểm của một người đàn ông khác để so với chồng của mình. Thực chất thì có khi bạn không phải muốn khoe khoang rằng người đàn ông khác tốt thế nào mà chỉ hi vọng chồng mình có thể tốt hơn nữa. Thế nhưng nếu sử dụng cách làm này thì sẽ thường trả về cho bạn kết quả vô cùng tồi tệ rằng chồng của bạn sẽ vì mất mặt cộng với ghen mà không chịu nổi nói với bạn rằng: "Người ta tốt như vậy, cô dứt khoát cùng tôi ly hôn rồi sống cùng người ta đi". Đây liệu có phải kết quả mà bạn mong muốn?

Anh ấy có liếc trộm người khác cũng đừng mặt nặng mày nhẹ

Khi anh ấy cùng bạn dạo phố, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thì theo bản năng của đàn ông chắc chắn sẽ liếc nhìn, thậm chí có khi còn nhìn rất lộ liễu. Thế nhưng điều này chẳng nói lên được lòng anh ta có tư tưởng ngoại tình gì cả đâu, đây chỉ là phản xạ tự nhiên của đàn ông mà thôi. Lúc này bạn đừng vì như thế mà trở nên khó chịu, càng đừng nên ghen rồi cùng anh ấy cãi nhau đến mặt nặng mày nhẹ. Nếu bạn làm như vậy sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy bạn chính là cố tình gây sự, chuyện bé xé to. Thậm chí còn cảm thấy bạn đang xâm phạm quyền tự do của anh ấy khiến anh ấy cảm thấy ngột ngạt khi ở bên bạn.

Thường xuyên nói anh ấy không đủ nỗ lực

Có một vài người đàn ông thật sự đã cực kỳ nỗ lực nhưng sự nghiệp luôn có lúc không được như ý muốn nên việc thăng tiến có phần trì trệ. Cũng có một vài người đàn ông trời sinh đã sở hữu tính cách dễ hài lòng nên không bao giờ muốn để công việc chiếm hết toàn bộ cuộc sống. Nếu như bạn ở bên cạnh hai kiểu đàn ông này thì bất luận là kiểu nào thì bạn cũng không cần phải thường xuyên lải nhải ép anh ấy phải cố gắng. Bởi vì kiểu đàn ông thứ nhất cho thấy anh ấy chắc chắn còn sốt ruột hơn cả bạn còn kiểu đàn ông thứ hai thì chắc chắn giá trị quan của cả hai bạn vốn dĩ không tương đồng. Vốn dĩ không có gì đáng trách cả nhưng thời gian lâu dài giữa hai người chắc chắn sẽ sinh mâu thuẫn nếu bạn cứ kiên quyết can thiệp vào sự nghiệp của anh ấy mà chỉ trích anh ấy không đủ nỗ lực.

