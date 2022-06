8 con phố hút khách du lịch hàng đầu thế giới

The Shambles, York, Anh: The Shambles là một con phố cổ với những ngôi nhà khung gỗ quanh co có niên đại từ thế kỷ 14. Con phố thời Trung cổ này được mệnh danh là đẹp nhất nước Anh. The Shambles là một trong những đường phố được nhiều người cho rằng là nguồn cảm hứng cho Hẻm Xéo trong loạt phim Harry Potter. Kể từ năm 2017, những cửa hàng theo chủ đề phù thủy đã mở trên con phố này, thu hút đám đông ghé thăm. Ảnh: Thecrownwings.