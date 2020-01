7 thực phẩm giúp giải rượu nhanh chóng

Trứng

Trong trứng chứa một lượng lớn cysteine- một loại axit amin kết tinh sẽ nhanh chóng làm giảm cảm giác khó chịu do độc tố axetaldehyde trong rượu gây ra. Ngoài ra, trong trứng còn chứa taurine amino acid có thể giúp đảo ngược tổn thương gan gây ra rượu bia và đào thải các chất độc trong cơ thể một cách nhanh chóng hơn. Bạn có thể luộc, hấp trứng nhưng không nên rán với phô mai hoặc thịt vì dầu mỡ có thể gây kích thích hệ tiêu hóa và làm cho bạn cảm thấy tồi tệ hơn.

Chuối

Khi chúng ta sử dụng rượu bia đến một ngưỡng nào đó sẽ có cảm giác cơ thể nóng bừng, mặt và thân mình đỏ lựng lên, chảy mồ hôi nhễ nhại. Hiện tượng trên là do các mạch máu ngoại biên giãn ra. Điều này khiến cơ thể chúng ta bị mất nước và các chất điện giải. Do đó, vào buổi sáng hôm sa thức dậy, việc sử dụng vài trái chuối sẽ cung cấp cho cơ thế nhiều chất bổ dưỡng và chất điện giải kali, giúp làm dịu nhữn cảm giác khó chịu do bia rượu gây ra.

Quả mơ khô

Mơ khô hay ô mai mơ là một trong những thực phẩm giúp bảo vệ gan và giải độc rượu thần kỳ. Ngoài ra, khi say rượu bạn có thể uống một cốc nước mơ để nhanh chóng làm dịu những cảm giác khó chịu do bia rượu gây ra. Một cốc nước mơ có thể cấp khoảng 33% lượng kali bạn cần hàng ngày, đồng thời thúc đẩy sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể nhanh hơn, giúp giải rượu hiệu quả hơn.

Cà chua

Cà chua cũng là một trong những thực phẩm có công dụng giải rượu rất tốt. Uống rượu say bị nôn không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm cho cơ thể mất đi một lượng lớn các nguyên tố kali, canxi, natri… Cách giải ngộ độc rượu đơn giản, dễ làm nhất là uống một cốc nước ép cà chua chín. Trong cà chua có nhiều nguyên tố nói trên sẽ kịp thời bổ sung các chất dinh dưỡng đã mất cho cơ thể, để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Bưởi

Sau khi uống rượu, ngay cả khi không say, mùi rượu nồng nặc trong miệng không chỉ khiến bạn khó chịu mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cách giải phóng mùi rượu lúc này nên làm nhất là ăn ít múi bưởi chấm với đường. Sau khi ăn xong, mùi hôi trong miệng sẽ thất thoát và hơi thở của bạn sẽ có thể thơm tho trở lại.

Mật ong

Mật ong là một loại thực phẩm rất tốt, chúng không chỉ mang lại rất nhiều công dụng cho sức khỏe và sắc đẹp mà còn có tác dụng như một liều thuốc giải rượu nhanh chóng. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ chỉ ra rằng đó là bởi vì mật ong có chứa một loại đường đặc biệt của fructose, có thể thúc đẩy sự phân hủy của rượu, giảm đau đầu, đặc biệt là đau đầu do rượu vang đỏ gây ra.

Dưa hấu

Dưa hấu là một loại quả có tính chất lợi tiểu, do đó ngay sau khi uống rượu xong, bạn có thể ăn ngay một miếng dưa hấu, hoặc uống nước ép dưa hấu có thể làm cho rượu trong cơ thể đào thải nhanh theo đường nước tiểu, cơ thể sẽ tự nhiên cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo hơn.