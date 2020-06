7 thanh niên bị lật thuyền khi đi chơi thác, 3 người tử vong

Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Báo Lào Cai)

Theo thông tin cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, khoảng 23h ngày 7/6, Công an xã Bản Cái nhận được tin báo của người dân, tại đoạn sông Chảy thuộc khu vực thôn Nậm Hành, xã Bản Cái xảy ra vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích.

Qua xác minh ban đầu của lực lượng chức năng huyện Bắc Hà và huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), vào hồi 7h cùng ngày, 7 thanh niên đều là người của huyện Bảo Yên đi trên 1 chiếc thuyền lên khu vực thác Cá, thuộc thôn Cô Tông - Bản Vàng, xã Bản Cái, tham quan.

Đến 23h, cả 7 người lên thuyền trở về, đến đoạn sông Chảy nói trên thì gặp nạn. 4 người may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn 3 người bị mất tích gồm: Ma A C., Ma A K., Thào A D., đều trú tại Làng Kén, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ địa phương và gia đình nạn nhân đã nhanh chóng triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng nay 8/6, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể 2 nạn nhân xấu số là Thào A D. và Ma A C.. Công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại đang được tiến hành khẩn trương.

Tác giả: Phạm Ngọc Triển

Nguồn tin: Báo Dân trí