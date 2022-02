7 mẹo chăm sóc da các bạn nam nên biết

1. Xác định loại da của bạn và sử dụng các sản phẩm phù hợp

Chìa khóa để chọn sản phẩm tốt nhất cho loại da của bạn là - chờ đợi - biết loại da của bạn.

Bác sĩ da liễu David E. Bank, MD được hội đồng chứng nhận và Trợ lý Giáo sư về Da liễu tại Trung tâm Y tế Columbia Presbyterian đã cho biết có một cách cực kỳ dễ dàng để xác định loại da của bạn là xét nghiệm mô .

Đây là cách để vượt qua một cuộc kiểm tra mô:

Rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ như Cetaphil.

Vỗ nhẹ cho da khô.

Chờ 5 phút.

Giữ khăn giấy trên mặt trong vài phút.

Quan sát kết quả.

Bác sĩ cho biết nếu mô khô như xương, da của bạn có thể thuộc loại khô đến nhạy cảm. Sự hiện diện của dầu trên khăn giấy gợi ý thì là Da dầu. Nếu khăn giấy hơi ẩm. Điều này có nghĩa là da bạn thuộc loại da hỗn hợp.

Sau khi xác định được loại da của bạn, bạn có thể chọn sữa rửa mặt và các sản phẩm khác phù hợp.

2. Tránh sử dụng các sản phẩm chăm sóc da dành cho da phụ nữ

Loại da của bạn có thể giống với bạn gái hoặc chị gái của bạn, nhưng không nên lấy chai rửa mặt của cô ấy và làm sạch.

Sự khác biệt giữa da nam và da nữ là gì?

Một bác sĩ da liễu Elizabeth Tanzi, MD được hội đồng chứng nhận có trụ sở tại Washington, DC cho biết: “Đàn ông có xu hướng có nhiều tuyến dầu hơn và làn da nữ giới.”

Vì vậy, hãy thực hiện một chuyến mua sắm đặc biệt và xây dựng kho sản phẩm chăm sóc da của riêng bạn . Đừng chỉ lục tung dưới đáy tủ hoặc mượn sản phẩm từ những người phụ nữ xung quanh bạn.

3. Rửa mặt hai lần một ngày

Hầu hết các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên rửa mặt hai lần một ngày.

Mặc dù có vẻ nhiều, nhưng các chuyên gia nói rằng nam giới nên thực hiện điều đó. Da của họ có xu hướng hơi dầu hơn. Rửa mặt vào buổi sáng và buổi tối giúp giữ cho làn da của bạn luôn tươi trẻ.

Nếu bạn thấy rằng rửa mặt hai lần mỗi ngày khiến da của bạn bị khô thì bạn chỉ cần rửa mặt bằng nước vào buổi sáng. Một phương pháp khác có thể thử: rửa bằng xà phòng. Công thức của sữa rửa mặt kết hợp sự dịu nhẹ của chất tẩy rửa cân bằng độ pH với các thành phần kháng khuẩn có thể giúp bạn kiểm soát mụn.

4. Sử dụng benzoyl peroxide để kiểm soát mụn trứng cá

Các chuyên gia gợi ý rằng benzoyl peroxide cứu tinh trị mụn tuổi teen của OG đặc biệt thích hợp cho da dầu và da bị mụn. Hợp chất này có thể làm thông thoáng lỗ chân lông , tiêu diệt vi khuẩn gây mụn và tẩy tế bào da chết. Điều này là do nó có đặc tính kháng khuẩn, có thể làm giảm mẩn đỏ và có thể làm dịu bề mặt da.

5. Tẩy tế bào chết 2 đến 3 lần một tuần

Bạn nên chọn loại tẩy da chết nào?

Tanzi đề xuất các sản phẩm sau, cả hai đều có sẵn trên các trang web bán hàng:

Nếu bạn da dầu, hãy thử tẩy tế bào chết với axit salicylic như Neutrogena Oil-Free Acne Stress Control

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy sử dụng một công thức tẩy tế bào chết như Dove Men + Care Deep Clean Face Scrub

Các bước tẩy tế bào chết

Để thoa sản phẩm tẩy da chết trước khi cạo râu, các chuyên gia khuyến nghị những điều sau:

Xoa kem tẩy tế bào chết.

Rửa sạch chất tẩy tế bào chết.

Sau đó, cạo râu để loại bỏ các tế bào da chết có thể gây ra tình trạng cạo râu không đều, lông mọc ngược.

6. Sử dụng đúng sản phẩm khi cạo râu

Sau khi bạn cạo râu và trước khi bạn dưỡng ẩm, hãy thoa một loại thuốc sau khi cạo râu không chứa cồn với vitamin C, chẳng hạn như Anthony After Shave Balm .

Bank giải thích rằng nó chống viêm và có thể kết hợp với kem chống nắng của bạn để dập tắt các phân tử gốc có hại. Dễ bị mẩn đỏ? Các chuyên gia khuyên bạn nên thử dùng một loại mỹ phẩm sau cạo râu có chứa niacinamide, chẳng hạn như The Art of Shaving Ocean Kelp After Shave Lotion, có thể giúp làm dịu vùng da đỏ và kích ứng.

Một lưu ý về kỹ thuật cạo râu

Thông thường các lỗi chăm sóc da phổ biến nhất của nam giới thường liên quan đến việc cạo râu. Tốt nhất bạn nên tránh để dao cạo trong môi trường tắm ẩm, nơi vi khuẩn và nấm phát triển mạnh và gây nhiễm trùng da. Vì vậy, hãy cất nó trong tủ thuốc và thay lưỡi dao thường xuyên để giảm nguy cơ mắc các bệnh về da.

7. Đừng quên bôi kem chống nắng.

Trường hợp bôi kem chống nắng ngay cả trong mùa đông là điều không thể chối cãi vào thời điểm này. Nếu bạn phơi nắng hàng ngày, sau một thời gian sẽ bị xỉn màu, phai màu và nứt nẻ. Không ai muốn điều đó xảy ra với khuôn mặt của mình.

Hãy thử thoa kem dưỡng ẩm có SPF vào mỗi buổi sáng để cung cấp nước và bảo vệ làn da của bạn. Nó có vẻ như là một bước bổ sung, nhưng nó là một công cụ cần thiết để giảm nguy cơ ung thư da .

Trên đây là các cách chăm sóc da mà nam giới cần biết để làn da càng ngày càng tươi sáng và khỏe hơn./.

Tác giả: Nguyên Hồng

Nguồn tin: sao.baophapluat.vn