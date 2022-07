7 cụ bà 'quẩy cực sung' ở quảng trường khiến dân mạng xuýt xoa

Theo đó, 7 cụ bà mặc áo ba ba, đội khăn và xếp hành 2 hàng dọc. Tiếp đó, các cụ bà cùng nhau nhảy các động tác theo điệu nhạc. Đáng chú ý, các cụ bà nhảy rất khớp nhạc và đều nhau. Nhiều người đi tập thể dục, đi dạo quanh khu vực này đều nán lại xem các cụ luyện tập.

(Clip: 7 cụ bà tự tin luyện tập động tác nhảy ở quảng trường khiến dân tình thích thú. Nguồn: Nguyễn Huyền Anh)

Sau khi xem đoạn clip, nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước tinh thần sống vui sống khỏe của các cụ bà. Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ ra băn khoăn, thắc mắc liệu đây có phải là các cụ bà không hay là các bạn trẻ đóng giả.

Tuy nhiên, chủ nhân đoạn clip đã có "bằng chứng" khẳng định 7 người trong clip nói trên chính là 7 cụ bà thông qua hình ảnh được chụp lại sau buổi luyện tập.

Cận cảnh hình ảnh 7 cụ bà trong đoạn clip nói trên

Cư dân mạng đã để lại nhiều những bình luận xoay quanh đoạn clip dễ thương này:

"Lúc đầu xem cứ tưởng là các cô gái đóng giả cụ bà, xem đến cuối cùng thấy cận gương mặt thì đúng các cụ thật. Các cụ giỏi quá, cứ trẻ, khỏe mãi thế này nhé các cụ"

"Vui quá, về già mà có sân chơi thế này vừa vui vừa khỏe. Chúc các cụ luôn trẻ khỏe mãi ạ"

"Trẻ trẻ chưa chắc đã nhảy đều, nhảy đẹp bằng các cụ. Dễ thương quá rồi"

"Các cụ yêu đời quá, dễ thương cực kỳ. Xem clip mà vui lây".

